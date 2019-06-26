Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы (СЕ). Об этом глава пресс-службы СЕ Даниэль Хёльтген (Daniel Höltgen) сообщил во вторник, 2 июля. Он выразил уверенность, что российская сторона погасит задолженность за 2017 и 2018 годы, которая составляет 55 миллионов евро, а также выплатит пени за просрочку платежа.

В апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию права голоса из-за аннексии Россией украинского полуострова Крым. В знак протеста российские депутаты бойкотировали заседания ассамблеи.

В июне 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 миллионов евро. В соответствии с уставом СЕ, государству-участнику организации угрожает исключение в случае неуплаты взносов в течение двух лет.

24 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации безо всяких ограничений вопреки протестам многих восточноевропейских стран.

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