Россия вернет Украине захваченные корабли 18 ноября

Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в аннексированном Крыму подтвердило, что передача Украине буксира "Яны Капу", а также артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск" состоится в понедельник, 18 ноября. Это будет сделано "в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями", заявили в воскресенье, 17 ноября, в пресс-службе ведомства.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ерма сообщил изданию "Новое время", что процесс возвращения судов находится "на завершающем этапе". Украинские корабли, по свидетельству очевидцев, уже покинули Керченский порт - первым причал покинул "Яны Капу", затем на буксир был взят "Бердянск" с отремонтированной пробоиной на борту, которая была получена при захвате год назад.

В тот же день, 18 ноября, в Киев отправится министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Берлине Андрей Мельник. В ходе двухдневного визита в Украину глава МИД ФРГ проведет переговоры о дальнейших шагах по урегулированию конфликта.

Накануне "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники сообщил, что Россия вернет Украине корабли в ближайшее время. По словам собеседников издания, передача должна произойти еще до саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря.

События в Керченском проливе

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. ФСБ назвала инцидент провокацией, заявив, что РФ не уведомили в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через пролив.

Украина считает, что такого разрешения и не требовалось. Киев и западные страны осудили действия России. В мае Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна вернуть корабли Украине и освободить их экипажи в составе 24 украинских моряков, которые также были задержаны. В сентябре моряки улетели на родину в рамках согласованного Россией и Украиной обмена осужденными и задержанными лицами.

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