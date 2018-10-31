 Россия ввела санкции против граждан и компаний Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 01.11.2018

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Европа

Россия ввела санкции против граждан и компаний Украины

В санкционный список Москвы попали 322 гражданина и 68 компаний. Россия декларирует эти санкции как ответ "на недружественные действия в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины".

Вид на Московский Кремль

Глава правительства России Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября, подписал постановление об экономических санкциях против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В опубликованном на сайте правительства РФ санкционном списке числятся украинские депутаты, судьи, бизнесмены, руководители ведомств.

В черный список попали, в частности, глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, старший сын президента Украины Алексей Порошенко и политик Юлия Тимошенко.

В список вошли также украинские промышленные предприятия, швейцарская компания Ferrexpo, владеющая долей в Полтавском горно-обогатительном комбинате, и две британских компании.

Согласно подписанному премьером Медведевым постановлению, счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке. Запрещено выводить капитал этих граждан и компаний за пределы России.

Санкции для "нормализации отношений"

В постановлении утверждается, что санкции направлены на "противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений".

Контекст

Меры в отношении Украины будет разрабатывать российское правительство. Оно же определит круг лиц, в отношении которых будут введены санкции. (22.10.2018)

Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить ограничения. (13.09.2018)

При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены экономических мер "в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Украинские санкции за аннексию Крыма

Напомним, что Украина ввела санкции в отношении примерно 1700 физических и около 700 юридических лиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию Крыма и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей. 

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины. Указ подлежит отмене, если Украина откажется от санкций в отношении российских компаний и граждан.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали

Контекст

Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

С российских прилавков исчезло более 60 процентов украинских товаров. Большинство из оставшихся сделаны на заводах международных компаний на Украине. И их РФ стремится запретить. (24.06.2015)  

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Санкционный список

Постановление правительства

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Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали  

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