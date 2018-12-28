Россия ввела запрет на импорт ряда товаров из Украины

Россия вводит запрет на импорт ряда товаров из Украины. Об этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев написал в своем микроблоге Twitter в субботу, 29 декабря. По словам премьер-министра, подобная мера является ответом на расширение Киевом санкций в отношении российских граждан и компаний.

Перечень товаров опубликован на сайте правительства. В частности, Москва запретила ввоз украинских газовых турбин, сделав исключение для гражданских самолетов. Кроме того, запрещены поставки пшеницы, спиртных напитков, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел, а также шоколада и ряда кондитерских и хлебобулочных изделий.

Блокировка счетов и запрет вывода капиталов

1 ноября 2018 года премьер-министр РФ подписал постановление об экономических санкциях в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в РФ, подлежат блокировке. Запрещено выводить капитал этих граждан и компаний за пределы России.

25 декабря Москва расширила список более чем на 200 лиц и организаций. Дмитрий Медведев заявил, что этот шаг сделан "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России". В обновленный перечень входят 567 граждан Украины и 75 украинских юридических лиц.

На следующий день Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести дополнительные ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний. Решение СНБО вызвано проведением выборов в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР", а также инцидентом в Керченском проливе. В частности, санкции введены против организаторов выборов в "ДНР" и "ЛНР", а также в отношении военнослужащих, судей и силовиков, причастных к захвату в плен украинских моряков.

Украинские санкции за аннексию Крыма

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции в отношении примерно 1700 физических и около 700 юридических лиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию Крыма и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.

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