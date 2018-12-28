 Россия ввела запрет на импорт ряда товаров из Украины | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2018

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Россия

Россия ввела запрет на импорт ряда товаров из Украины

Запрет является ответом на расширение Киевом санкций в отношении российских граждан и компаний, заявил Дмитрий Медведев.

Кремль в Москве

Россия вводит запрет на импорт ряда товаров из Украины. Об этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев написал в своем микроблоге Twitter в субботу, 29 декабря. По словам премьер-министра, подобная мера является ответом на расширение Киевом санкций в отношении российских граждан и компаний.

Перечень товаров опубликован на сайте правительства. В частности, Москва запретила ввоз украинских газовых турбин, сделав исключение для гражданских самолетов. Кроме того, запрещены поставки пшеницы, спиртных напитков, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел, а также шоколада и ряда кондитерских и хлебобулочных изделий.

Блокировка счетов и запрет вывода капиталов

1 ноября 2018 года премьер-министр РФ подписал постановление об экономических санкциях в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в РФ, подлежат блокировке. Запрещено выводить капитал этих граждан и компаний за пределы России.

Контекст

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После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между Америкой и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

25 декабря Москва расширила список более чем на 200 лиц и организаций. Дмитрий Медведев заявил, что этот шаг сделан "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России". В обновленный перечень входят 567 граждан Украины и 75 украинских юридических лиц.

На следующий день Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести дополнительные ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний. Решение СНБО вызвано проведением выборов в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР", а также инцидентом в Керченском проливе. В частности, санкции введены против организаторов выборов в "ДНР" и "ЛНР", а также в отношении военнослужащих, судей и силовиков, причастных к захвату в плен украинских моряков.

Украинские санкции за аннексию Крыма

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции в отношении примерно 1700 физических и около 700 юридических лиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию Крыма и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.

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  • Водка Nemiroff

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    В алкогольных отделах магазинов в России широко представлена любимая всеми украинская горилка, перцовка и водка. Однако, как выясняется, на поверку, от украинского в этих напитках - только название. Сами производители спешат об этом заявить на этикетке.

  • Надпись о продаже тыквы из Гондураса

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

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    Поставки овощей с Украины сократились в Россию почти на 86 процентов за первый квартал этого года. Замещать импорт из соседней страны приходится самыми экзотичными способами, например, при помощи закупок тыквы в Гондурасе.

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  • Водка Хортица и Nemiroff

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    Горилка "а-ля рус"

    Водочные полки ломятся от "украинских" напитков. Только въедливый покупатель сможет обнаружить, что в действительности страна происхождения спиртного - Россия. Украинским осталось только название и история напитка.

  • Водка Путинка и Санкционка

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Водка "Санкционка"

    Самой популярной и знаковой маркой водки в России остается "Путинка". Правда, к ней добавилась недавно новая водка - "Санкционка" со слоганом "Вот наш ответ!", изображением карты России, раскрашенной в цвета российского триколора, и утверждением, что "лучше русской водки нет".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Кто из украинцев и почему попал под санкции Кремля

Контекст

Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

С российских прилавков исчезло более 60 процентов украинских товаров. Большинство из оставшихся сделаны на заводах международных компаний на Украине. И их РФ стремится запретить. (24.06.2015)  

Ссылки в интернете

Постановление правительства РФ

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Кто из украинцев и почему попал под санкции Кремля  

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