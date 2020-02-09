 Россия будет продавать Беларуси нефть по мировым ценам | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия будет продавать Беларуси нефть по мировым ценам

Белорусская сторона не требовала эксклюзивных условий, заявил первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой. Минск продолжит добиваться снижения цены на газ.

Сотрудник российской нефтедобывающей компании Лукойл на месторождении в Когалыме

Сотрудник российской нефтедобывающей компании "Лукойл" на месторождении в Когалыме

Российская сторона согласилась продавать нефть белорусским НПЗ по ценам, установленным на мировом рынке. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой, не уточнив конкретную цену.

Такое решение принято по итогам переговоров между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 7 февраля. По словам Крутого, белорусская сторона не требовала "никаких специальных эксклюзивных условий". "Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - цитирует белорусского чиновника агентство "БелТА".

Контекст

На встрече депутатов бундестага с парламентариями Беларуси приоритетными оказались вопросы экономического сотрудничества. Что предложили немецкие депутаты, а о чем не стали говорить? (05.02.2020)

В 2020 году Беларусь будет получать российский газ по цене 127 долларов за 1000 кубометров. Москва обещает также помочь Минску с коммерческими договоренностями о поставке нефти. (07.02.2020)

На фоне нефтяного конфликта с РФ Минск намерен сократить импорт российской нефти. Однако альтернативные поставки могут оказаться нерентабельными для белорусской экономики, говорят опрошенные DW эксперты. (22.01.2020)

Минск направил свои запросы о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии. Латвия уже изъявила готовность обсудить варианты. (14.01.2020)

В согласованном обеими сторонами индикативном балансе беспошлинных поставок нефти из России в Беларусь на 2020 год указаны поставки 23,5 млн тонн.

Ранее, 1 января, Минск был вынужден остановить экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики, поскольку поставки российских компаний в Беларусь были прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.

Минск добивается снижения цены на газ

Кроме того, Минск продолжит добиваться снижения цены на поставки газа на переговорах с "Газпромом", отметил Дмитрий Крутой, общаясь с журналистами в Минске. По его словам, "как базовый вариант, цена 127 долларов  (за тысячу кубометров. - Ред.) на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов".

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко

    Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Интеграция Беларуси и России, или Как Путину удержать Лукашенко

    Соглашение об интеграции Беларуси и России до сих пор не подписано. Сергей Елкин о тщетных попытках Владимира Путина сделать новый союз привлекательным для Александра Лукашенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз?

    Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь

    Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Грязная нефть из РФ: дружба дружбой, а транзит приостановим

    Беларусь полностью остановила прием загрязненной нефти, поступающей из России по трубопроводу "Дружба". Сергей Елкин - о реакции Минска на техногенную аварию в РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?

    Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич?

    На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала

    Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

    Путин и Лукашенко: лыжи лыжами, а цены на нефть врозь

    Президенты РФ и Беларуси демонстрируют в Сочи полную гармонию. Но даже катание с Путиным на лыжах не поможет Лукашенко добиться уступок по ценам на нефть, считает карикатурист Сергей Елкин.


Смотреть видео 03:48

Сможет ли Лукашенко отказаться от нефти из России?

Контекст

Интеграция России и Беларуси в карикатурах (фотогалерея)

Карикатуры Сергея Елкина, посвященные непростым отношениям Владимира Путина и Александра Лукашенко и процессу интеграции России и Беларуси, - в галерее DW. (17.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Империя помри": Почему многие в Беларуси выступают против интеграции с РФ  

Путин вместо Лукашенко? Что думают белорусы о Союзном государстве  

Реклама

Самые читаемые

Отменены авиарейсы, остановлены поезда: ураган "Забине" добрался до ФРГ  

Российский трубоукладчик "Академик Черский" направился из Находки в Сингапур  

Число погибших в ходе беспорядков на юге Казахстана выросло до 10 человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно