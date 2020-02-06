Россия блокировала сокращение добычи нефти в ОПЕК из-за коронавируса

Россия блокировала решение о сокращении нефтедобычи Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК). В четверг, 6 февраля, российские и международные СМИ сообщили, что представители РФ не поддержали рекомендацию технического комитета ОПЕК о необходимости сократить добычу дополнительно на 600 тысяч баррелей в сутки в связи с падением спроса из-за коронавируса.

Россия оценивает предложение о снижение нефтедобычи

В частности, ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций пишет, что российская сторона запросила возобновление консультаций, формат дальнейших переговоров пока неясен. "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник указывает, что Россия взяла время на оценку рекомендации технического комитета ОПЕК.

По сведениям агентства Bloomberg, технический комитет ОПЕК рекомендовал странам-участницам организации снизить нефтедобычу на 600 тысяч баррелей в сутки до июня текущего года в связи с последствиями распространения коронавируса в Китае.

Первоначально заседание комитета ОПЕК планировали провести в начале марта в преддверии встречи министров стран-участниц. В связи с эпидемией коронавируса было созвано внеочередное заседание.

Предложение Саудовской Аравии

По данным The Wall Street Journal, сокращение нефтедобычи предложила Саудовская Аравия на заседании технического комитета ОПЕК в Вене. Встреча была намечена лишь на 4 и 5 февраля, но Россия запросила продление переговоров, отмечается далее. Изначально Эр-Рияд, являющийся крупнейшим экспортером нефти в мире, требовал сокращения добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, сообщает далее The Wall Street Journal.

С начала распространения нового коронавируса в Китае значительно снизились цены на нефть в связи с опасениями возможного сокращения роста китайской экономики. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.

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