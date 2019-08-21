Россиянин обвинен ФРГ в вывозе военных товаров в РФ в обход санкций

Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину России Владимиру Д. обвинение в противозаконномвывозе товаров для военной промышленности РФ на сумму почти 1,9 млн евро, в нарушение закона ФРГ о внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной прокуратуры ФРГ в среду, 21 августа. Речь идет о восьми подобных случаях.

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2018 года Владимир Д. поставил покупателям из российского оборонного секторатовары, пригодные для использования в военной сфере, в первую очередь в ракетостроении. В двух случаях речь шла о станках для изостатического горячего прессования, которые применяют для дополнительного уплотнения деталей военной и авиационной техники. Продажа таких товаров в Россию подпадает под эмбарго Евросоюза на поставку в РФ оружия, продукции двойного (военно-гражданского) назначения и технологий для военного использования от 2014 года.

Вещества для создания взрывчатки отправлялись в РФ в обычных посылках

Чтобы обойти систему контроля, Владимир Д. осуществлял поставки через подставных получателей, подделывал документы и занимался техническими манипуляциями с товарами, сообщает прокуратура. Кроме того, в период между мартом и маем 2018 года он сам занимался противозаконной эксплуатацией поставленного им станка для изостатического горячего прессования.

В то же время Владимир Д. обязался поставить в Россию 15 килограммов декаборанов - химических соединений, использующихся, кроме прочего, в ракетном топливе и взрывчатке. Чтобы избежать таможенных проверок, он занимался перевозкой этих веществ лично или отправлял их в Россию обычными посылками.

По данному обвинению Владимир Д. был задержан в декабре 2018 года. Обвинение против него было выдвинуто 13 августа 2019 года в Гамбурге. По немецким законам, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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