Россиянина судят в Германии за нелегальные поставки для ВПК России

В Гамбурге начинается процесс по делу россиянина, обвиняемого в поставках запрещенных товаров для военных заводов РФ. Возможные сферы применения - авиация, космос и ядерные технологии.
237-й зал в Ганзейском высшем суде Гамбурга - не обычное помещение. Помимо прочего там слушаются уголовные дела, касающиеся безопасности, например, в отношении исламистских террористов. В этом зале в пятницу, 1 ноября, начинается рассмотрение по существу редкого на данный момент дела. Расположенная в Карлсруэ Федеральная прокуратура Германии обвиняет Владимира Д. в нарушении закона об экспортной деятельности по восьми эпизодам. По данным следствия, живущий на юге Германии 68-летний гражданин России в нарушение санкций ЕС "в промышленной манере" вывозил товары двойного назначения "для военных получателей в России".
Узнать подробности данного дела сложно. Ни адвокат обвиняемого, ни прокуратура не захотели общаться с DW до начала начала процесса. Единственный источник официальной информации - два пресс-релиза Федеральной прокуратуры.
В первом, в декабре 2018 года, сообщается об аресте Владимира Д. сотрудниками таможни по причине наличия достаточных для этого оснований. В его квартире и рабочем помещении в федеральной земле Баден-Вюртемберг был проведен обыск. С тех пор россиянин находится в следственном изоляторе и в случае вынесения обвинительного приговора может оказаться за решёткой на срок от года до 15 лет.
Прессы для авиационных и космических технологий?
В начале расследования Владимира Д. подозревали в том, что он с 2014 по 2018 годы поставил "военным получателям" в России прессы для горячего изостатического прессования на сумму около 1,7 млн евро. По данным прокуратуры, такие прессы "особенно подходят для использования в области военных технологий". Такое оборудование, отмечают следователи, "особенно используется для дополнительного уплотнения заготовок в авиационных и космических технологиях". При этом речь идет о товарах двойного назначения, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.
Экспорт таких товаров в Россию запрещен санкциями Евросоюза, если они частично или полностью предназначены для военных целей или их "конечным получателем является оборонное предприятие". Чтобы обойти экспортный контроль Владимир Д. "осуществлял поставки через меняющиеся подставные фирмы, предоставлял фальшивые документы и производил технические манипуляции с товаром", считают в Карлсруэ. По данным прокуратуры, весной 2018 года Владимир Д. "вопреки запрету" лично запустил в России один из поставленных им прессов.
Прессы для горячего изостатического прессования десятки лет используются, помимо прочего, для изготовления авиационных и ракетных двигателей. Роберт Шмукер (Robert Schmucker), профессор кафедры космической техники в Техническом университете Мюнхена, работал с такими прессами. "С помощью этого метода мы делали заготовки из высокопрочных материалов, из которых потом после обработки изготовляли камеры сгорания для реактивных артиллерийских снарядов, - рассказал Шмукер DW. - Преимущество этого метода заключается в относительной экономии материала, который используется в виде порошка". По словам профессора, этот метод не дешевый, но имеет преимущества при производстве небольшого количества изделий или опытных образцов.
Отправка токсичных веществ по почте?
В ходе дальнейшего расследования прокуратура расширила обвинение еще шестью эпизодами. Когда 13 августа в Высшем суде Гамбурга Владимиру Д. было официально предъявлено обвинение, временной промежуток предполагаемых нелегальных поставок в Россию был уточнен: с сентября 2014 по июнь 2018 года. А общая стоимость поставок запрещенных товаров увеличилась более чем на 100 тысяч евро. Таким образом, Владимира Д. обвиняют в нелегальном экспорте в Россию оборудования и материалов двойного назначения на общую сумму в 1,83 млн евро.
Что касается новых эпизодов обвинения, то Федеральная прокуратура сообщила, что речь идет о так называемых декаборанах - "химических соединениях, которые, помимо прочего, содержаться в ракетном топливе и взрывчатке". Это соединения бора и водорода, которые считаются легковоспламеняемыми и чрезвычайно токсичными. По данным прокуратуры, Владимир Д. "взял на себя обязательство поставить военному получателю 15 килограммов декаборанов" и доставил часть этого объема.
Федеральная прокуратура отмечает, что это товар военного назначения, экспорт которого в Россию запрещен санкциями ЕС. По ее информации, обвиняемый вносил фальшивые данные в экспортные документы. Особенно важный момент: Владимир Д., как утверждает следствие, либо лично перевозил опасные вещества, либо пересылал их в обычных посылках по почте.
Оборудование и вещества для сферы ядерных технологий?
В специальной литературе декабораны называют, помимо прочего, компонентами ракетного топлива. Роберт Шмукер говорит, что их применение в космической промышленности до сих пор было ограничено.
"Насколько я знаю, в ракетостроении это касается только исследований и не имеет практического применения, - поясняет эксперт. - Это связано с неидеальными свойствами и с тем, что нет оснований использовать декаборан в качестве топлива. Должна быть другая причина для поставок декаборана помимо использования его для ракетной техники". Шмукер говорит, что декабораны могут быть также использованы в связи со "сферой ядерных технологий".
Какие именно российские предприятия якобы снабжал Владимир Д., Федеральная прокуратура пока называть не хочет. По данным DW, прослеживаются непрямые связи, как минимум, с одним оборонным заводом, который потенциально мог быть получателем запрещенных товаров. Речь идет о предприятии, которое занимается разработкой ядерных установок как для подводных лодок, так и с недавних пор - для космической сферы. Но подтверждения этому нет.
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