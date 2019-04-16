 Россияне теряют возможность анонимно пользоваться мессенджерами | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2019

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Россия

Россияне теряют возможность анонимно пользоваться мессенджерами

Постановление правительства России обязывает операторов мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Операторы связи будут вносить в базу данные об используемом сервисе.

Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфонов

В России администрации мессенджеров с воскресенья, 5 мая, должны идентифицировать своих пользователей по номеру мобильного телефона. Сегодня вступило в силу соответствующее постановление российского правительства.

В частности, при регистрации нового пользователя администраторы мессенджеров обязаны запросить информацию о нем у оператора мобильной связи. Он должен предоставить эти данные в течение 20 минут. В этом случае пользователь пройдет авторизацию и получит от оператора уникальный идентификационный код. В свою очередь, оператор внесет в свою базу данных информацию о мессенджере, которым пользуется его клиент.

Администрации мессенджеров обязаны "не допускать передачу электронных сообщений без прохождения процедуры идентификации", подчеркивается в документе.

Контекст

Владимир Путин пошел лишь на минимальные уступки в вопросе смягчения статьи об экстремизме, считает директор аналитического центра "Сова" Александр Верховский. (03.10.2018)

Хотя власти РФ продолжают эксперименты со штрафами, вопрос о блокировке иностранных интернет-сервисов в России рано или поздно встанет, считает Александр Плющев. (12.12.2018)

Если клиент решает разорвать договор с оператором мобильной связи, то последний обязан сообщить об этом администрации мессенджера в течение суток.

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов. В частности, в число заблокированных попадали сервисы Google, Amazon, Microsoft и многие другие. При этом Telegram остается одним из популярных среди россиян инструментов для коммуникации.

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