Россияне стали больше экономить

Жители России в конце 2018 года стали меньше тратить на повседневные нужды, выяснило медиаагентство Initiative, изучив данные "АДВ Brand Heat Index". О результатах исследования в пятницу, 29 марта, сообщил "Коммерсант". Согласно исследованию, в четвертом квартале россияне в возрасте 18-59 лет совершали покупки реже, в меньшем объеме и в менее дорогих магазинах, при этом выбирали более дешевые марки и товары, чаще покупали товары по акциям.

В прошлом году россияне меньше ходили в классические рестораны, и стали им предпочитать кофейни, пекарни и рестораны быстрого питания. Наиболее показательно это проявилось в Петербурге, где выручка ресторанов сократилась на 11 процентов по сравнению со средним на рынке показателем в 6 процентов.

Жители РФ стали больше экономить: на бытовой электронике (плюс 3%), кондитерских изделиях (плюс 4%), безалкогольных напитках (плюс 4%), досуге (плюс 2%), парфюмерии (плюс 3%), лекарствах (плюс 2%), автомобильном топливе (плюс 5%) и интернете (плюс 3%).

При этом тенденция на экономию не затронула книжный рынок, который в прошлом году в денежном выражении вырос на 7 процентов, а детской литературы – на 23 процента.

Согласно Росстату, 2018-й стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов россиян, они сократились на 0,2 процента по сравнению с 2017 годом.

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