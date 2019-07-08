Россияне покупают больше поддельных люксовых товаров, чем настоящих

По информации газеты "Коммерсант", россияне значительно чаще покупают поддельные люксовые товары, чем настоящую продукцию модных люксовых брендов. Годовой оборот теневого сегмента люксового рынка оценивается в 280 миллиардов рублей, сообщает издание в понедельник, 8 июля, ссылаясь на анализ компании Brandmonitor.

Рынок контрафакта на 13 процентов превышает легальный рынок брендов

Между тем, по данным компании Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых брендов в России выросли на 5 процентов и составили 248 миллиардов рублей. Таким образом, объемы продаж контрафактного люкса превышает обороты аналогичных легальных товаров почти на 13 процентов, отмечает "Коммерсант".

При этом ситуация в России значительно отличается от мировой практики. В среднем на мировом рынке одежды и обуви доля поддельных марочных товаров составляет 30-35 процентов, сообщила директор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Чаще всего контрафакт продается в торговых центрах

Чаще всего жители РФ покупают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки. При этом наиболее распространенным каналом сбыта контрафакта являются торговые центры, их доля на рынке поддельных люксовых товаров составляет 40 процентов. Далее вещевые рынки (30-процентная доля). На онлайн-торговлю приходится еще 30 процентов оборотов (84 миллиарда рублей). При этом через соцсети и маркетплейсы реализуется контрафактная продукция на 25 миллиардов рублей.

В Brandmonitor предполагают, что рынок поддельных люксовых брендов будет все дальше перемещаться в интернет, поскольку онлайн-торговлю сложнее контролировать.

Вместе с тем, по словам главы "Русбренда" Алексея Поповичева, целевые группы люксового ритейла и продавцов копий и подделок никак не пересекаются. У премиум-марок есть устоявшийся контингент покупателей, в то время как контрафакт чаще всего приобретается людьми, не являющимися клиентами брендовых магазинов.

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