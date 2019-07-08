 Россияне покупают больше поддельных люксовых товаров, чем настоящих | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2019

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Россия

Россияне покупают больше поддельных люксовых товаров, чем настоящих

Рынок контрафактных люксовых брендов в России на 13 процентов превышает легальный, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Brandmonitor.

Поддельная сумка Gucci

Поддельная сумка Gucci

По информации газеты "Коммерсант", россияне значительно чаще покупают поддельные люксовые товары, чем настоящую продукцию модных люксовых брендов. Годовой оборот теневого сегмента люксового рынка оценивается в 280 миллиардов рублей, сообщает издание в понедельник, 8 июля, ссылаясь на анализ компании Brandmonitor.

Рынок контрафакта на 13 процентов превышает легальный рынок брендов

Между тем, по данным компании Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых брендов в России выросли на 5 процентов и составили 248 миллиардов рублей. Таким образом, объемы продаж контрафактного люкса превышает обороты аналогичных легальных товаров почти на 13 процентов, отмечает "Коммерсант".

Контекст

Всем известно, что немецкая экономика несет убытки от рук китайских изготовителей поддельной продукции. Но мало кто знает, что и Германия входит в число крупных рынков контрафакта. (27.04.2014)

Несмотря на финансовую нестабильность и слабеющую конъюнктуру, предметы роскоши не теряют покупателя. Причем товары премиум-класса все больше пользуются спросом в странах с переходной экономикой. (07.09.2012)

При этом ситуация в России значительно отличается от мировой практики. В среднем на мировом рынке одежды и обуви доля поддельных марочных товаров составляет 30-35 процентов, сообщила директор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Чаще всего контрафакт продается в торговых центрах

Чаще всего жители РФ покупают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки. При этом наиболее распространенным каналом сбыта контрафакта являются торговые центры, их доля на рынке поддельных люксовых товаров составляет 40 процентов. Далее вещевые рынки (30-процентная доля). На онлайн-торговлю приходится еще 30 процентов оборотов (84 миллиарда рублей). При этом через соцсети и маркетплейсы реализуется контрафактная продукция на 25 миллиардов рублей.

В Brandmonitor предполагают, что рынок поддельных люксовых брендов будет все дальше перемещаться в интернет, поскольку онлайн-торговлю сложнее контролировать.

Вместе с тем, по словам главы "Русбренда" Алексея Поповичева, целевые группы люксового ритейла и продавцов копий и подделок никак не пересекаются. У премиум-марок есть устоявшийся контингент покупателей, в то время как контрафакт чаще всего приобретается людьми, не являющимися клиентами брендовых магазинов.

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    Plagiarius - приз за дерзость

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    Первую премию получила компания, которую сложно переплюнуть в дерзости. Китайская Shenzhen PRT Import Export подделала не только сам физиотерапевтический прибор "ZWave" немецкого производителя медицинской техники Zimmer Medizin-Systeme, но и интернет-сайт изготовителя вплоть до контактных данных. С одной разницей: фамилия основателя фирмы на фальшивой веб-странице не Циммер, а Циавер.

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    На втором месте оказалась копия высоконапорного очистителя Kärcher, изготовленная китайской фирмой Wenzhou Haibao. Еще в 1990-е годы фирменные товары были синонимом высокого качества, в то время как подделки редко им соответствовали. Дилетанские попытки скопировать товар на подпольной фабрике давно уступили место профессиональному изготовлению контрафакта.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

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    Фальсифицированные товары производят не только в Азии. Эти магнитные держатели для швабры, изготовленные компанией Sprintus в поселке Вайссах на юге Германии, послужили образцом для контрафактной модели, распространяемой компанией Otto Oehme GmbH.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    Plagiarius - приз за дерзость

    Подделки со всего мира

    Сумку для покупок в супермаркете "easyshoppingbag" придумала немецкая фирма Reisenthel Accessoires. Теперь ее копируют во всем мире. Больше всего подделок приходится на Объединенные Арабские Эмираты (8%), Турцию и Восточную Европу. Жюри премии "Плагиариус" удостоило награды итальянское предприятие DIAL.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    Plagiarius - приз за дерзость

    Китай впереди планеты всей

    В 2012 году Китай с большим отрывом стал самым крупным производителем контрафактной продукции. Около 72 процентов конфискованного на таможне товара были изготовлены в КНР и Гонконге. Например, эти игрушечные экскаваторы, спроектированные фирмой Bruder-Spielwaren GmbH из города Фюрт в Баварии.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    Plagiarius - приз за дерзость

    Знакомые все лица

    За один только 2012 год таможенные органы Евросоюза изъяли из оборота около 40 миллионов контрафактных товаров общей стоимостью около 1 млрд. евро. Каждый раз таможенники сталкиваются со старыми знакомыми - такими, как китайская фирма JRS Technology, получившая премию "Плагиариус" в прошлом году. На этот раз она была удостоена специального приза в номинации "Рецидивист".

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    Plagiarius - приз за дерзость

    Подделки для потребителей

    Особенно часто подделывают потребительские товары, говорит Керстин Каротке-Пройс (Kerstin Karotke-Preuss), отвечающая за борьбу с подделками в Messe Frankfurt во Франкфурте-на-Майне, где вручали премию "Плагиариус". Среди таких товаров, например, карманный нож швейцарской фирмы Victorinox. Подделку члены жюри нашли в интернете и наградили специальным призом.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie)

    Plagiarius - приз за дерзость

    Опасные подделки

    Контрафактные товары могут представлять опасность, если они должны выполнять важные функции, но работают не так, как оригинал, говорит Керстин Каротке-Пройс. В худшем случае это может привести к серьезному несчастному случаю. На фото изготовленный в Китае прибор для измерения давления, подделанный другой китайской фирмой вместе с фирменным знаком. Его надежность гарантировать не может никто.

    Автор: Кристиан Игнаци, Ирина Филатова


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Пока мир знакомится с Apple-Watch, китайцы продают подделку гаджета

Контекст

Plagiarius - приз за дерзость

В борьбе с контрафактом немецкое объединение Aktion Plagiarius в 38-й раз наградило наиболее отличившиеся компании, зарабатывающие на подделке фирменных товаров. (11.02.2014)  

Ссылки в интернете

Статья "Коммерсанта"

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