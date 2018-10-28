 Россияне набрали рекордный объем кредитов на покрытие старых долгов | Экономические новости из Германии | DW | 30.10.2018

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Экономика

Россияне набрали рекордный объем кредитов на покрытие старых долгов

Объем новых кредитов, взятых в России за первое полугодие 2018 года, превысил результат прошлого года в 1,7 раза. Средняя сумма потребительского кредита в годовом исчислении выросла на 17 процентов.

Российские рубли

Россияне за первые шесть месяцев 2018 года взяли рекордный объем новых кредитов на покрытие старых долгов - 68,3 млрд рублей. Это превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, сообщает во вторник, 30 октября, агентство РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

Выросла и средняя сумма потребительского кредита для рефинансирования: она выросла в годовом исчислении на 17 процентов до 520 тыс. рублей. Количество договоров рефинансирования увеличилось с 92 тыс. в первом полугодии 2017-го до более 131 тыс. в первом полугодии 2018 года. В целом, доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28 процента, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Рефинансирование автокредитов и кредитных карт

Согласно результатам исследования, растет доля рефинансирования автокредитов и кредитных карт. Заемщики с автокредитами в июле 2018 года нарастили объемы рефинансирования по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза - до 171,9 млн рублей. Интенсивную динамику демонстрирует и рефинансирование кредитных карт: в июле 2018 года было оформлено кредитов данного типа на 57 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 года.

Единственный продукт, темпы рефинансирования которого замедлились в июле, стала ипотека. Исторического максимума объем рефинансированных ипотечных кредитов достиг в мае 2018 года, составив почти 4,5 млрд рублей. В июле 2018 было рефинансировано кредитов на покупку жилья на сумму 3,2 млрд рублей, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Рефинансирование чутко реагирует на текущее состояние экономики. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок. Есть предположение, что, начиная с сентября, объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 года", - прогнозирует глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.

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    Автор: Евлалия Самедова


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