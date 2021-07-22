Россияне завоевали на Олимпиаде в Токио пять медалей за день

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио в понедельник, 26 июля, завоевали пять медалей, из них три золотых и по одной серебряной и бронзовой.

София Позднякова стала олимпийской чемпионкой, выиграв финал турнира саблисток. В решающем поединке она победила свою соотечественницу Софью Великую, которая стала серебряным призером.

Максим Храмцов завоевал золотую медаль, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кг. В финале он нанес поражение представителю Иордании Салеху Аль-Шарабати. Обладателем золотых медалей стала также мужская сборная России по спортивной гимнастике, выиграв командный турнир в многоборье. Российскую команду в этой дисциплине представляли Денис Аблязин, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский.

"Бронзу" завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев, ставшие третьими в синхронных прыжках с трамплина в воду.

У россиян четвертое место в медальном зачете

Теперь в активе сборной России 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. На первом месте идет Япония (8, 2, 3), на втором - США (7, 3, 4), на третьем - Китай (6, 5, 7).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Национальный олимпийский комитет (НОК) России отправил на Игры 328 спортсменов. Ввиду санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступает в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

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