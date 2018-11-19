Россияне все меньше удовлетворены работой Госдумы и Совфеда

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал значительное снижение уровня удовлетворенности россиян работой Госдумы и Совета Федерации. Деятельность нижней палаты российского парламента в октябре одобряли 35,9 процента россиян, верхней палаты - 41,5 процента, сообщил институт во вторник, 20 ноября.

В октябре 2017 года соответствующие показатели палат Федерального собрания составляли 48,2 процента и 55,5 процента. Не одобряют работу Госдумы 42,7 процента респондентов (в октябре 2017 года - 34,4 процента), Совета Федерации - 26 процентов (в октябре 2017-го - 17,7 процента). Участникам опроса был задан закрытый вопрос: "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?".

"На фоне пенсионной реформы"

Все показатели одобрения деятельности государственных и общественных институтов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года "на фоне изменений в пенсионном законодательстве", отмечает ВЦИОМ. Вместе с тем данные показатели выше, чем за летний период, указывается далее.

При этом больше всего россияне по-прежнему одобряют деятельность армии (85,8 процента респондентов), а также Русской православной церкви (69,5 процента). Работой правоохранительных органов удовлетворены 55,9 процента опрошенных, СМИ - 55,4 процента. Деятельностью Общественной палаты довольны 43,8 процента участников опроса, политических партий - 38,7 процента.

Работой профсоюзов россияне удовлетворены меньше всего: доля отрицательных ответов на данный вопрос составила 36,5 процента, положительных - 31,7 процента.

Показатели стабилизировались после лета

"Показатели отношения к государственным и общественным институтам после существенного снижения в середине лета стабилизировались", - заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, предположив, что в ближайшие месяцы стабильность ситуации сохранится. По его словам, существенный спад удовлетворенности деятельностью Госдумы и Совета Федерации является "прямым следствием изменений пенсионной системы".

Опрос проведен 19 октября 2018 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних жителей всех российских регионов методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных телефонов.

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