 Россияне взяли золото и серебро в плавании на спине на Олимпиаде | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россияне взяли золото и серебро в плавании на спине на Олимпиаде

На Олимпийских играх первое и второе места в плавании на спине на 100 метров заняли россияне. Золотую медаль завоевал Евгений Рылов, установив рекорд Европы. Серебро взял Климент Колесников.

Российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов на летней Олимпиаде в Токио

Пловцы Климент Колесников (слева) и Евгений Рылов

На летних Олимпийских играх в Токио россиянин Евгений Рылов стал чемпионом по плаванию на спине на дистанции 100 метров. Он преодолел это расстояние за 51,98 секунды, установив во вторник, 27 июля, новый рекорд Европы. Второе место в этой дисциплине тоже досталось россиянину - Климент Колесников проплыл 100 метров за 52 секунды. Бронзу выиграл американец Райан Мерфи, его результат - 52,19 секунды.

У России - первое за четверть века олимпийское золото в плавании

Представитель России впервые с 1996 года завоевал олимпийское золото в плавании. На Играх в Атланте золотые медали получили Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Общий зачет россиян на Играх в Токио на момент публикации составляет пять золотых медалей, шесть серебряных и три бронзы. Россия, таким образом, занимает четвертое место после японцев (8-2-3), американцев (7-3-7), и китайцев (6-5-7).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Национальный олимпийский комитет России отправил на Игры 328 спортсменов. Ввиду санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступает в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee). В случае их победы должен исполняться не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

Смотрите также:

  • Мирайтова и Сомэйти - талисманы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

    Талисманы Олимпийских игр

    Токио 2021

    На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии COVID-19 перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).

  • Такса Вальди - талисман Олимпиады в Мюнхене

    Талисманы Олимпийских игр

    Мюнхен 1972

    Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.

  • Талисман Олимпиады в Монреале - бобр

    Талисманы Олимпийских игр

    Монреаль 1976

    Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.

  • Медвежонок Миша - талисман Олимпиады 1980 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Москва 1980

    На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.

  • Орленок Сэм - талисман Олимпиады 1984 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Лос-Анджелес 1984

    На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.

  • Тигренок на Олимпийских играх в Южной Корее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сеул 1988

    На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.

  • Талисман Олимпийских игр в Барселоне - Коби

    Талисманы Олимпийских игр

    Барселона 1992

    Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".

  • Иззи в Атланте

    Талисманы Олимпийских игр

    Атланта 1996

    На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").

  • Талисманы Олимпиады 2000 года в Сиднее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сидней 2000

    Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.

  • Феб и Афина - талисманы Олимпиады в Греции

    Талисманы Олимпийских игр

    Афины 2004

    Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.

  • Талисманы летней Олимпиады в Пекине

    Талисманы Олимпийских игр

    Пекин 2008

    Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будем перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"

  • Венлок и Мандевилль

    Талисманы Олимпийских игр

    Лондон 2012

    Талисманами летних Олимпийских игр в 2012 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.

  • Винисиус и Том

    Талисманы Олимпийских игр

    Рио-де-Жанейро 2016

    Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии.

    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


Смотреть видео 01:46

Олимпиада под знаком пандемии (22.07.2021)

Контекст

Олимпиада-2020: в Токио МОК разрешил атлетам немного политики

Перед летней Олимпиадой в Японии МОК чуть смягчил трактовку спорной 50-й статьи Олимпийской хартии. Спортсменам во время Игр разрешено высказываться на политические темы, но не всегда и не везде.  

Комментарий: Российский спорт лишают флага

Шансов переубедить руководство WADA у Москвы почти не осталось. Как Россия должна была бы вести себя, если обвинения в ее адрес и правда были бы оговором, рассуждает Иван Преображенский.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Серфинг - новый олимпийский вид спорта (21.07.2021)  

WADA послало российский спорт в нокаут на четыре года (09.12.2019)  

Также по теме

6607610 26.07.2021 Gold medallists, Denis Abliazin, David Belyavskiy, Artur Dalaloyan and Nikita Nagornyy of the Russian Olympic Committee's team pose on the podium during the victory ceremony for the artistic gymnastics men's team final at the Tokyo 2020 Olympic Games at Ariake Gymnastics Centre, in Tokyo, Japan. Alexey Filippov / Sputnik

Россияне завоевали на Олимпиаде в Токио пять медалей за день 26.07.2021

Российские спортсмены завоевали 26 июля в Токио три золотых, одну серебряную и бронзовую медаль. В медальном зачете российская команда занимает четвертое место после Японии, США и Китая.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: "Северный поток-2" - вред, который нанесла Меркель  

СМИ узнали детали о новых санкциях США в отношении Беларуси  

В России готовят закон об изъятии загранпаспортов у должников  