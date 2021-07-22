Россияне взяли золото и серебро в плавании на спине на Олимпиаде

На летних Олимпийских играх в Токио россиянин Евгений Рылов стал чемпионом по плаванию на спине на дистанции 100 метров. Он преодолел это расстояние за 51,98 секунды, установив во вторник, 27 июля, новый рекорд Европы. Второе место в этой дисциплине тоже досталось россиянину - Климент Колесников проплыл 100 метров за 52 секунды. Бронзу выиграл американец Райан Мерфи, его результат - 52,19 секунды.

У России - первое за четверть века олимпийское золото в плавании

Представитель России впервые с 1996 года завоевал олимпийское золото в плавании. На Играх в Атланте золотые медали получили Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Общий зачет россиян на Играх в Токио на момент публикации составляет пять золотых медалей, шесть серебряных и три бронзы. Россия, таким образом, занимает четвертое место после японцев (8-2-3), американцев (7-3-7), и китайцев (6-5-7).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Национальный олимпийский комитет России отправил на Игры 328 спортсменов. Ввиду санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступает в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee). В случае их победы должен исполняться не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

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