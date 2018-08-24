 Россию пригласили на переговоры по Конституционному комитету Сирии | Новости из Германии о России | DW | 24.08.2018

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Россия

Россию пригласили на переговоры по Конституционному комитету Сирии

Консультации о формировании Конституционного комитета Сирии пройдут 11-12 сентября в Женеве.Комитет должен подготовить предложения для выработки новой конституции страны.

Стратегические позиции сирийской армиии на юго-западе страны

Стратегические позиции сирийской армиии на юго-западе страны

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура пригласил представителей России, Ирана и Турции принять участие в переговорах по вопросу о формировании Конституционного комитета Сирии (ККС). Об этом в пятницу, 24 августа, сообщила глава пресс-службы женевского офиса всемирной организации Алессандра Веллуччи.

Контекст

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Соответствующие консультации пройдут в Женеве 11-12 сентября.

В задачи ККС будет входить подготовка предложений для выработки конституции страны на переходный период.

Как передавали СМИ, в состав комитета могут войти порядка 150 человек, в том числе около 100 представителей правительства и умеренной оппозиции, а также 50 кандидатов от оппозиционных сил, базирующихся за пределами Сирии.

Диалог с участием США

При этом Веллуччи отметила, что ООН в параллельном режиме будет вести переговоры с участием Соединенных Штатов, возглавляющих действующую в Сирии международную коалицию. Временных рамок для этих консультаций она не обозначила.

Ранее спецпредставитель США по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк сообщил, что на восстановление освобожденных от исламистов районов Сирии международный альянс с участием Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов выделит 300 млн долларов (262 млн евро). 

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    Автор: Илья Коваль


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