Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Российско-украинский конфликт

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Конфликт между Россией и Украиной".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?

Кризис в Афганистане и переговоры Запада с талибами. DW Новости (12.10.2021) 12.10.2021

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.
31.05.2019, Sachsen-Anhalt, Marienborn: Stacheldraht hängt an einem ehemaligen Kontrollpunkt in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Die ehemalige Grenzübergangsstelle war die größte und bedeutendste Kontrollstelle an der deutsch-deutschen Grenze und wurde vor allem für den Transitverkehr nach Westberlin genutzt. Die 1974 eröffnete und 10.000 Quadratmeter große überdachten Kontrollstellen der ehemaligen LKW-, PKW-, Veterinär- und Zollkontrolle sind heute Teil der Gedenkstätte. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Украина отправила Литве 38 тонн колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи 12.08.2021

Колючая проволока является гуманитарной помощью от Украины в свете кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Литвы. Ранее ЕС пообещал выделить Литве 36 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией.
24.02.2021 *** (c) Korrespondent in Bosnien, Dragan Maksimovic. Die Impfung in Bosnien Stichwort: Impfung, Bosnien, Maksimovic

Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со "Спутником V" 22.03.2021

Ожидается, что после отставки вице-премьера свой пост покинет и глава правительства Словакии Игор Матович, после чего будет сформирован новый кабмин.
Slovak Prime Minister Igor Matovic (R) and Slovak Health Minister Marek Krajci give a press statement at the International Airport in Kosice, Slovakia, on March 1, 2021, after an aircraft of the Slovak Army arrived from Moscow, carrying doses of the Sputnik V vaccine against the coronavirus (Covid-19). - Slovakia on March 1 received a first shipment of Russian vaccines as it battles the world's highest Covid death rate, the second EU state after Hungary to receive the Sputnik doses. (Photo by PETER LAZAR / AFP) (Photo by PETER LAZAR/AFP via Getty Images)

Побочное действие вакцинации: "Спутник V" развалит правительство Словакии? 08.03.2021

Покупка вакцины "Спутник V" премьером Словакии без согласования с партнерами по правительству спровоцировала кризис. Правящей коалиции грозит распад, но премьер возвращать России препарат не намерен.
Lawyer being offered receiving money as bribe from client at desk in courtroom

Комментарий: Зеленский против КС - Украина сползает в глубокий кризис 30.10.2020

Отмена Конституционным судом Украины уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества чиновниками вызвала правовой коллапс. Страна вернулась в эпоху Кучмы, пишет Сергей Руденко.
Anhalter auf einer Landstraße © imageteam #20752987 - Portfolio ansehen

Борьба за мозги: как Украина пытается переманить белорусских IТ-специалистов 15.10.2020

Политический кризис в Беларуси, судя по всему, вызвал отток высококвалифицированных специалистов из этой страны. Украина решила не стоять в стороне и включилась в борьбу за белорусских программистов.
02.06.2020 *** Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba attends a news conference with his German counterpart Heiko Maas after discussing bilateral and international issues, in Berlin, Germany, June 2, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

Киев предложил Беларуси помощь в преодолении кризиса 05.09.2020

Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова помочь ей в преодолении нынешнего кризиса, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Oleksiy Honcharuk, Ukrainian politician nominated to become new Prime Minister, attends the first session of newly-elected parliament in Kiev, Ukraine August 29, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Отставка премьера: Украина на пороге правительственного кризиса? 17.01.2020

Угроза правительственного кризиса в Украине после заявления премьера Гончарука об отставке стала уже третьим потрясением в первые дни нового года. Эксперты спорят, кому может быть выгоден скандал с "пленками Гончарука".
Gerichtsprozess (Streit über Seerecht) zwischen Russland und Ukraine in den Haag Copyright: Permanent Court of Arbitration https://pca-cpa.org/en/cases/149/

Украина и Россия ведут в Гааге борьбу за море 10.06.2019

В Гааге проходят предварительные слушания иска Украины о нарушениях РФ международной конвенции по морскому праву. Киев обвиняет Москву в искусственном затягивании судебного разбирательства.

Новое шоу Зеленского: чем президент Украины шокировал политическую элиту страны. DW Новости (20.05.2019) 20.05.2019

В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.
2332971 12/06/2013 The hall of Ukraine's Verkhovna Rada, which could not start its morning session. Members of the opposition factions blocked the parliament's podium and presidium, demanding the government's resignation. Grigoriy Vasilenko/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/G. Vasilenko

Комментарий: Да здравствует политический кризис в Украине? 17.05.2019

За 3 дня до инаугурации Зеленского парламентская коалиция в Раде перестала существовать. Украина, похоже, входит в период противостояния новоизбранного президента и старого парламента, считает Сергей Руденко.
German Chancellor Angela Merkel attends the Global Solutions Summit - The World Policy Forum on March 19, 2019 in Berlin. - According to the organisers, the annual Global Solutions Summit held by the Global Solutions Initiative brings together international research organizations, thought-leaders and decision-makers from across political, business and civic communities. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Ливия, Украина и "Северный поток-2": промахи внешней политики Германии 30.04.2019

Пассивное поведение в конфликте в Ливии, визит Порошенко между двумя турами выборов и споры о "Северном потоке-2": в последнее время внешнюю политику ФРГ вряд ли можно назвать успешной.

НАТО намерена усилить военное присутствие в Черном море (03.04.2019) 03.04.2019

В Североатлантическом альянсе выступают за увеличение числа своих военных судов в Черном море для поддержки украинских кораблей.
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

НАТО поддержит проход украинских судов через Керченский пролив 03.04.2019

"Мы будем искать способы расширить деятельность во всем черноморском регионе", - заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
ARCHIV 2015++++ The Ukrainian and European Union flags are displayed at the Chancellery in Berlin on January 8, 2015 before the meeting of German Chancellor with Ukrainian Prime Minister. Angela Merkel meets with Arseniy Yatsenyuk ahead of a scheduled mini-summit in Kazakhstan between the leaders of Russia, Ukraine and France next week. The Ukrainian forces have been battling pro-Russian separatist rebels for almost nine months in eastern Ukraine in a conflict in which more than 4,700 people have been killed. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году 18.02.2019

Совет Евросоюза обсудил Украину. Поддержка Киева усиливается, готовятся новые санкции, но у ЕС есть четкие ожидания от украинских властей, в частности в контексте выборов.
Показать еще