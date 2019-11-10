 Российское телевидение прекратило показ украинского сериала ″Слуга народа″ | Новости из Германии об Украине | DW | 11.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Российское телевидение прекратило показ украинского сериала "Слуга народа"

Показав только три первые серии, российский телеканал ТНТ приостановил показ украинского сериала "Слуга народа". Из первой серии была вырезана шутка про Путина и часы Hublot.

Кадр из сериала Слуга народа

Кадр из сериала "Слуга народа"

Российский телеканал ТНТ внес изменения в программу, исключив из нее украинский сериал "Слуга народа" после показа трех серий. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает газета "Ведомости". Вместо "Слуги народа" будут показаны сериалы "Интерны", "Полярный" и "СашаТаня".

Контекст

Новый президент Украины оправдал надежды тех, кто ждал от него решительных действий, пишут немецкие СМИ. Правда, на церемонию инаугурации не приехал ни один из действующих политиков ФРГ. (21.05.2019)

Очевидный победитель второго тура выборов президента Украина комик Владимир Зеленский использовал в своей кампании сериал "Слуга народа". Фильм сыграл свою роль в успехе, но главное - в другом. (21.04.2019)

В "Слуге народа", первый сезон которого вышел в 2015 году, главную роль играл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По сюжету скромный учитель истории Василий Петрович Голобородько становится президентом страны.

Телеканал ТНТ показал три первых серии "Слуги народа" 11 декабря. Причем из трансляции на центральные районы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина - о том, что он носит часы швейцарской марки Hublot, которые в сериале произносились как "хубло".

Представитель ТНТ заявил в интервью "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа", а анонс о показе полного сериала являлся "маркетинговым ходом". В России "Слугу народа" можно легально посмотреть в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск", которым владеет "Яндекс".

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:42

Владимир Зеленский: итоги ста дней президентства

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Контекст

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Владимир Зеленский: итоги ста дней президентства  

Повлиял ли сериал "Слуга народа" на успех Зеленского в первом туре выборов?  

Зеленский - слуга народа? или Комик идет в президенты - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Ukraine Kiew Dmytro Rasumkow

Глава Верховной рады покинул пост председателя партии "Слуга народа" 10.11.2019

Ранее экс-советник по политическим вопросам президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал совмещение постов главы партии и парламента "недостаточно корректным".

Путин приказал служить. Мы все - иноагенты. Главные новости с юмором! – "Заповедник", выпуск 100, 01.12.19 01.12.2019

Король Людовик Путин выступает перед преданными кремлевскими мушкетерами и призывает их перестать терзать и трясти народ. Путин и кремлевские сотоварищи на советском марше по поводу объявления физических лиц иноагентами. Последние новости России и мира в новом выпуске сериала "Недрузья", при участии Трампа, Путина, Меркель, Зеленского и других. Смотрите в 100-м выпуске "Заповедника"!

Wolodymyr Selensky Porträt

Комментарий: Владимир Зеленский - "не лох", и весь - в Золотом 28.10.2019

Поездка президента Украины в район разведения сил у Золотого так и не дала ответа на вопрос, какую цену Владимир Зеленский готов заплатить за мир в Донбассе, считает журналист Сергей Руденко.

Реклама

Самые читаемые

В Германии сосчитали волков (фото)  

Немецкого политика ужаснули слова Путина об убийстве в Берлине  

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно