 Российское судно с 19 членами экипажа затонуло в Баренцевом море | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2020

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Россия

Российское судно с 19 членами экипажа затонуло в Баренцевом море

По данным МЧС России, удалось спасти двух членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". На поиски еще 17 человек в район Новой Земли направлены пять судов.

Район архипелага Новая Земля

Район архипелага Новая Земля

Рыболовецкое судно "Онега" с 19 членами экипажа на борту затонуло у Новой Земли (Архангельская область), в Баренцевом море. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По ее данным, информация о ЧП поступила в МЧС России по Мурманской области в 07.30 (совпадает с мск). "Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково", - указали в ведомстве. На его борт подняли матроса и штурмана - оба были в гидрокостюмах, которые защитили от переохлаждения, уточнили в экстренных службах. С остальными членами команды связи нет, их судьба неизвестна. На поиски направлены пять судов.

Предварительная причина ЧП в Баренцевом море - обледенение

Предварительной причиной происшествия называют обледенение, о возможности которого ранее предупреждали метеорологи.

Архангельский следственный отдел на транспорте уже возбудил уголовное дело. Оно заведено по ч. 3 ст. 263 УК РФ о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

Траулер "Онега", согласно открытым данным российского морского регистра судоходства, был построен в 1979 году в Норвегии. Его вместимость - 358 тонн. Судно ходило под российским флагом. Последний порт приписки - Мурманск.

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    Автор: Ефим Шуман


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