Российское издание ФАН подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта

Российское издание, бухгалтер которого Елена Хусяйнова обвиняется прокуратурой США в попытке вмешательства в американские выборы 2018 года, подало в суд в Калифорнии иск против Facebook. Как сообщает в среду, 21 ноября, агентство Reuters ООО "Федеральное агентство новостей" и его единственный акционер Евгений Зубарев требуют восстановить аккаунт издания в социальной сети и выплатить компенсацию, размер которой не указан.

В иске указывается, что "ФАН является независимым, достоверным и законным новостным агентством, публикующим актуальную и представляющую интерес для широкой общественности информацию". При этом блокировка аккаунта в Facebook нанесла изданию "значительный ущерб", поскольку тем самым оно "лишилось статуса и престижа" среди подписчиков, общественности и журналистского сообщества. Руководство социальной сети, по мнению истца, действовало по указанию правительства США, дискриминировав ФАН лишь на основе российского происхождения издания.

По делу "фабрики троллей"

Аккаунты ФАН в Facebook и Instagram были заблокированы в апреле 2018 года, когда руководство социальной сети объявило об удалении 270 страниц, предположительно связанных с "фабрикой троллей". Как заявил тогда глава Facebook Марк Цукерберг, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". По его словам, "из собранных доказательств следует", что эта организация "контролируется и управляется" Агентством интернет-исследований (АИИ) - российской компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, которую связывают с российским олигархом Евгением Пригожиным. Его в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Против него и его компаний Concord Management and Conculting и Concord Catering действуют американские санкции.

ФАН ранее не отрицало, что располагалось в том же офисном здании в петербургском районе Ольгино, где находился и офис АИИ, а также и тот факт, что принял на работу Елену Хусяйнову в августе 2016 года. В то же время, как указывается в иске, она отвечала лишь за ежедневную бухгалтерию и не имела никакого влияния на формирование контента.

Истцы отрицают также участие ФАН в так называемом "Проекте Лахта". По данным минюста США, этот дезинформационный проект финансировался компаниями Пригожина по указанию Кремля и был направлен на подрыв "демократических институций" как в США, так и в странах Европы. Как сообщало ведомство в октябре 2018 года, Хусяйнова выплачивала деньги активистам в США за размещение рекламы и манипулированной информации в соцсетях.

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Смотреть видео 13:10 Now live 13:10 мин Поделиться Как кремлевская фабрика троллей повлияла на победу Трампа Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2sww3 13 врагов Америки: как кремлевская фабрика троллей повлияла на победу Трампа - DW Новости (19.02.2018)