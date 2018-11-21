 Российское издание ФАН подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2018

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Мир

Российское издание ФАН подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта

Истцы указывают, что блокировка аккаунта нанесла "значительный ущерб" престижу ФАН. Facebook связывает его с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина,, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США.

Вывеска на центральном офисе Facebook в Калифорнии

Вывеска на центральном офисе Facebook в Калифорнии

Российское издание, бухгалтер которого Елена Хусяйнова обвиняется прокуратурой США в попытке вмешательства в американские выборы 2018 года, подало в суд в Калифорнии иск против Facebook. Как сообщает в среду, 21 ноября, агентство Reuters ООО "Федеральное агентство новостей" и его единственный акционер Евгений Зубарев требуют восстановить аккаунт издания в социальной сети и выплатить компенсацию, размер которой не указан.

В иске указывается, что "ФАН является независимым, достоверным и законным новостным агентством, публикующим актуальную и представляющую интерес для широкой общественности информацию". При этом блокировка аккаунта в Facebook нанесла изданию "значительный ущерб", поскольку тем самым оно "лишилось статуса и престижа" среди подписчиков, общественности и журналистского сообщества. Руководство социальной сети, по мнению истца, действовало по указанию правительства США, дискриминировав ФАН лишь на основе российского происхождения издания.

По делу "фабрики троллей"

Аккаунты ФАН в Facebook и Instagram были заблокированы в апреле 2018 года, когда руководство социальной сети объявило об удалении 270 страниц, предположительно связанных с "фабрикой троллей". Как заявил тогда глава Facebook Марк Цукерберг, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". По его словам, "из собранных доказательств следует", что эта организация "контролируется и управляется" Агентством интернет-исследований (АИИ) - российской компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, которую связывают с российским олигархом Евгением Пригожиным. Его в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Против него и его компаний  Concord Management and Conculting и Concord Catering действуют американские санкции.

Контекст

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Жительнице Санкт-Петербурга Елене Хусяйновой вменяется в вину участие в сговоре с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов. (19.10.2018)

Компания Facebook Inc. заблокировала сотни российских учетных записей, имеющих отношение к Федеральному агентству новостей. По словам Цукерберга, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". (04.04.2018)

ФАН ранее не отрицало, что располагалось в том же офисном здании в петербургском районе Ольгино, где находился и офис АИИ, а также и тот факт, что принял на работу Елену Хусяйнову в августе 2016 года. В то же время, как указывается в иске, она отвечала лишь за ежедневную бухгалтерию и не имела никакого влияния на формирование контента.

Истцы отрицают также участие ФАН в так называемом "Проекте Лахта". По данным минюста США, этот дезинформационный проект финансировался компаниями Пригожина по указанию Кремля и был направлен на подрыв "демократических институций" как в США, так и в странах Европы. Как сообщало ведомство в октябре 2018 года, Хусяйнова выплачивала деньги активистам в США за размещение рекламы и манипулированной информации в соцсетях.

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  • Граффити Трампа с Путиным

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

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    Интернет как поле боя

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  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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Об этом сообщил спецпрокурор США по России Роберт Мюллер. Помимо 13 граждан РФ, обвинение предъявлено трем российским организациям.

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