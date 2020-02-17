Российское арт-сообщество поддержало осужденных по делу "Сети"

Российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы, коллекционеры и музейные работники выступили с открытым письмом в поддержку осужденных по так называемому делу "Сети". Художественное сообщество "глубоко потрясено уголовным процессом" по данному делу и "гневно осуждает открывшуюся на этом процессе практику пыток, которую в ходе дознания применяли правоохранительные органы и специальные службы", указывается в заявлении, опубликованном в понедельник, 17 февраля, на сайте "Артгид".

"Пыткам нет оправдания. Это высшее проявление безразличия и ненависти к человеческой личности, это знак перерождения отдельных индивидов в садистов и насильников. Пытки - самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом - неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление", - заявили далее авторы обращения.

Художники призвали отменить все приговоры по делу "Сети"

По их словам, пытки "калечат души и тела людей", а также " уничтожают общества, нацию и, в конечном итоге, государство". Пытки подозреваемых и сфабрикованные процессы лишают власть легитимности, превращая ее в сообщника этих преступлений, отмечается в заявлении, которое подписали более 100 человек, среди которых - художники Наталья Смолянская, Юрий Альберт и Александра Паперно, кураторы Марат Гельман и Анна Наринская, искусствоведы Андрей Ерофеев, Ирина Карасик и Игорь Чириков, а также музыкант Андрей Макаревич.

Подписавшие обращение призвали к неукоснительному соблюдению 21-й статьи Конституции РФ о защите от пыток, гласному расследованию фактов применения пыток и наказанию виновных. "Мы требуем отмены приговоров всем осужденным фигурантам "Сети" и проведения нового расследования этого дела", - заявили представители российского арт-сообщества.

Российская общественность выражает солидарность с осужденными по делу "Сети"

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили многие известные представители российской общественности, правозащитники, ученые, учителя, кинематографисты, психологи и книготорговцы. Несколько сотен человек участвовали 14 февраля в пикете у здания ФСБ в Москве в поддержку осужденных по делу "Сети". 16 февраля акция протеста также состоялась у здания российского посольства в Берлине.

10 февраля Приволжский военный суд приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества под названием "Сеть" к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их вину в организации сообщества с целью подготовки массовых волнений перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в РФ. При этом обвиняемые заявляли, что сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток.

Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля. Ранее суд приговорил к 3,5 лет колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта Егора Зорина, чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

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