 Российских троллей обнаружили в Австралии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.08.2018

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Мир

Российских троллей обнаружили в Австралии

"Фабрика-троллей" писала об Австралии, MH17 и давала ссылки на Sputnik и RT. Всего ученые нашли около пяти тысяч твитов, нацеленных на жителей Австралии.

Значок Twitter

Российские тролли действовали в австралийском Twitter, выяснили ученые Том Сир из Университета Нового Южного Уэльса и Майкл Дженсен из Университета Канберры. Свои данные они опубликовали в среду, 22 августа.

Ученые проанализировали 3841 аккаунт, которые Twitter ранее опубликовал с указанием на то, что они могли использоваться российским "Агентством интернет-исследований" (известным как "фабрика троллей") для влияния на выборы президента США в 2016 году. По данным компании, твиты, которые рассылались с этих аккаунтов, следовали, как правило, одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США.

Тысячи твитов, заточенных на Австралию

Сир и Дженсен выяснили, что тролли написали около пяти тысяч твитов с упоминанием слов "MH17", "Австралия" и популярный в Австралии хэштег "#auspol" (сокращение от "австралийской политики"). Тролли при этом часто давали ссылки на публикации Sputnik и RT.

Контекст

13 россиян, обвиненных в США в попытке повлиять на президентские выборы через соцсети, - верхушка айсберга, рассказала DW Людмила Савчук, активист и журналист, внедрившаяся на "фабрику троллей". (19.02.2018)

Зачем работают "фабрики троллей" и как вести себя, столкнувшись с их сотрудниками в Сети, - в инструкции DW. (20.12.2017)

Они, например, писали: "Отправьте правительство в ад", "(Экс-премьер Австралии. - Ред.) Тони Эббот манипулировал террористической угрозой и использовал ее как политическое оружие".

Тролли активно упоминали об MH17 как раз в тот момент, когда австралийские власти заявляли об ответственности РФ за крушение самолета. В результате катастрофы Boeing в Донбассе тогда погибли 298 человек, из них 27 - граждане Австралии.

Всего ученые зафиксировали активность российских троллей в отношении Австралии с 2015 по 2017 годы, к 2018 году она снизилась.

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  • Поля в районе крушения MH17

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  • На месте крушения MH17

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    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

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    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Сайт The Conversation

Twitter нашел несколько тысяч новых аккаунтов российской "фабрики троллей"

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