Российских троллей обнаружили в Австралии

Российские тролли действовали в австралийском Twitter, выяснили ученые Том Сир из Университета Нового Южного Уэльса и Майкл Дженсен из Университета Канберры. Свои данные они опубликовали в среду, 22 августа.

Ученые проанализировали 3841 аккаунт, которые Twitter ранее опубликовал с указанием на то, что они могли использоваться российским "Агентством интернет-исследований" (известным как "фабрика троллей") для влияния на выборы президента США в 2016 году. По данным компании, твиты, которые рассылались с этих аккаунтов, следовали, как правило, одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США.

Тысячи твитов, заточенных на Австралию

Сир и Дженсен выяснили, что тролли написали около пяти тысяч твитов с упоминанием слов "MH17", "Австралия" и популярный в Австралии хэштег "#auspol" (сокращение от "австралийской политики"). Тролли при этом часто давали ссылки на публикации Sputnik и RT.

Они, например, писали: "Отправьте правительство в ад", "(Экс-премьер Австралии. - Ред.) Тони Эббот манипулировал террористической угрозой и использовал ее как политическое оружие".

Тролли активно упоминали об MH17 как раз в тот момент, когда австралийские власти заявляли об ответственности РФ за крушение самолета. В результате катастрофы Boeing в Донбассе тогда погибли 298 человек, из них 27 - граждане Австралии.

Всего ученые зафиксировали активность российских троллей в отношении Австралии с 2015 по 2017 годы, к 2018 году она снизилась.

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