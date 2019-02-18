Российским военнослужащим запретили сообщать о себе в интернете

Российская Госдума во вторник, 19 февраля, приняла в третьем чтении поправки к закону, запрещающие военнослужащим и призывникам размещать в интернете сведения о себе, близких родственниках, сослуживцах, командовании и расположении воинских частей. Этот запрет, как утверждается на сайте нижней палаты парламента РФ, якобы связан с "особым интересом" к военным со стороны спецслужб третьих стран.

Кроме того, ограничивается использование военнослужащими устройств, способных через интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Применять их можно только при исполнении определенных обязанностей. Это положение распространяется, в частности, на смартфоны и другие электронные гаджеты.

Законопроект "О статусе военнослужащих" был внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре 2018 года.

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