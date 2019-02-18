 Российским военнослужащим запретили сообщать о себе в интернете | Новости из Германии о России | DW | 19.02.2019

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Россия

Российским военнослужащим запретили сообщать о себе в интернете

В Госдуме объяснили ограничения для российских военнослужащих "особым интересом" спецслужб третьих стран.

Российские военные у ракетного комплекса Искандер

Российские военные у ракетного комплекса "Искандер"

Российская Госдума во вторник, 19 февраля, приняла в третьем чтении поправки к закону, запрещающие военнослужащим и призывникам размещать в интернете сведения о себе, близких родственниках, сослуживцах, командовании и расположении воинских частей. Этот запрет, как утверждается на сайте нижней палаты парламента РФ, якобы связан с "особым интересом" к военным со стороны спецслужб третьих стран.

Контекст

Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Украиной нарастает. Ее продолжение грозит не только новым военным конфликтом, опасается Бернд Йоханн. (27.11.2018)

Показательные военные игры, которые Кремль устраивает частично для себя, частично - чтобы пустить пыль в глаза американцам, на руку только липовому союзнику России - Китаю, пишет Константин Эггерт. (11.09.2018)

Кроме того, ограничивается использование военнослужащими устройств, способных через интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Применять их можно только при исполнении определенных обязанностей. Это положение распространяется, в частности, на смартфоны и другие электронные гаджеты.

Законопроект "О статусе военнослужащих" был внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре 2018 года. 

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Маневры "Восток-2018": боятся ли на Западе учений России и Китая? - DW Новости

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт Госдумы

Аудио- и видеофайлы по теме

Маневры "Восток-2018": боятся ли на Западе учений России и Китая? - DW Новости  

Сколько россиян погибло во время авиаудара в Сирии на самом деле? - DW Новости  

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