Российский спортсмен Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-теста

Решением Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA) российский спортсмен Илья Захаров отстранен на 18 месяцев от соревнований за пропуск допинг-теста, сообщает во вторник, 26 ноября агентство РИА "Новости".

Запрет участвовать в соревнованиях продлится до мая 2021 года, поэтому Захаров не войдет в состав российской сборной на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что спортсмен принял решение не обращаться в Спортивный арбитражный суд и завершить карьеру. По словам Власенко, за все время Захаров "не сдал ни одной положительной пробы, и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины".

В 2012 году 28-летний Илья Захаров стал олимпийским призером в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Он также шесть раз становился призером чемпионатов мира и 10 раз выигрывал чемпионаты Европы в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.

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