 Российский спортсмен Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-теста | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Российский спортсмен Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-теста

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров отстранен от соревнований до мая 2021 года и не сможет участвовать в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен решил завершить карьеру.

В антидопинговой лаборатории в Варшаве (фото из архива)

Решением Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA) российский спортсмен Илья Захаров отстранен на 18 месяцев от соревнований за пропуск допинг-теста, сообщает во вторник, 26 ноября агентство РИА "Новости".

Контекст

Допинг-скандал в России показал, что WADA не было готово к противостоянию масштабным программам фальсификации допинг-проб, считает глава агентства Риди. По данным журналиста Зеппельта, РФ не ответила на 8 вопросов WADA. (06.11.2019)

DW рассказывает, какие доказательства нарушений Россией антидопинговых предписаний IAAF были показаны в новом фильме ARD и грозит ли это легкоатлетам РФ недопуском к Олимпийским играм в Рио. (07.03.2016)

Запрет участвовать в соревнованиях продлится до мая 2021 года, поэтому Захаров не войдет в состав российской сборной на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что спортсмен принял решение не обращаться в Спортивный арбитражный суд и завершить карьеру. По словам Власенко, за все время Захаров "не сдал ни одной положительной пробы, и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины".

В 2012 году 28-летний Илья Захаров стал олимпийским призером в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Он также шесть раз становился призером чемпионатов мира и 10 раз выигрывал чемпионаты Европы в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.

Смотрите также:

  • Мария Шарапова

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Русское "авось"

    По словам Марии Шараповой, в конце 2015 года она получила электронное письмо от WADA, где была ссылка на перечень изменений в списке запрещенных препаратов на 2016 год. Но отчего-то российская теннисистка не изучила эти изменения. В результате в крови Шараповой был найден мельдоний, считающийся допингом с 1 января текущего года. Но Мария хотя бы не стала оправдываться и признала свою ошибку.

  • Линфорд Кристи

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Что бы ни случилось, вали все на авокадо

    Олимпийский чемпион 1992 года, британский спринтер Линфорд Кристи был уличен в использовании допинга уже на закате карьеры. В 1999 году в крови 39-летнего атлета обнаружили нандролон. Сам Кристи уверял, что никаких запрещенных препаратов не принимал, а лишь ел авокадо. В IAAF почему-то такое заявление никого не убедило, и британца дисквалифицировали на 2 года.

  • Йоханн Мюлегг

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Ох уж эта диета!

    На Олимпиаде 2002 года испанский лыжник Йоханн Мюлегг завоевал три золота, заслужив поздравления от короля Испании. Но после третьего победного финиша в его крови нашли эритропоэтин, отняли все завоеванные на Играх награды и дисквалифицировали на 2 года. Мюлегг винил во всем смену диеты - за несколько дней до гонки на фоне внезапной диареи он перешел с протеина на углеводы. Но и ему не поверили.

  • Флойд Лэндис

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Во всем виноват виски

    Американский велогонщик Флойд Лэндис долгие годы был оруженосцем Лэнса Армстронга, а после ухода того из спорта сам выиграл в 2006 году самую престижную многодневку - "Тур де Франс". Но после финиша в крови Лэндиса нашли следы допинга и отобрали завоеванный титул. Американец уверял, что он всего-то перебрал виски. То, что дело не в алкоголе, а в допинге, Лэндис признал лишь спустя 4 года.

  • Адриан Муту

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Наркоман или дамский угодник?

    В 2004 году румынский футболист Адриан Муту попался на употреблении кокаина. Наказанием ему стали 7 месяцев дисквалификации и более 17 млн евро штрафа в пользу его тогдашнего клуба "Челси". Сам Муту, впрочем, настаивал на том, что принимал таблетки для улучшения сексуальной потенции, а не наркотики. На тот момент 25-летнему форварду, кажется, не поверили даже его подруги из числа топ-моделей.

  • Мартина Хингис

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Кокаиновый сок

    В 2007 году допинг-проба швейцарской теннисистки Мартины Хингис дала положительный результат. В крови спортсменки нашли следы кокаина. Хингис отрицала употребление наркотиков и предположила, что кто-то подсыпал ей кокаин в апельсиновый сок. То-то у него вкус был странный, говорила она. Двухлетняя дисквалификация - таким был вердикт спортивных функционеров.

  • Тайлер Хэмилтон

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Братская кровь

    Американец Тайлер Хэмилтон выиграл индивидуальную гонку на шоссе на Играх 2004 года. Но через месяц после триумфа велосипедиста уличили в использовании запрещенного метода переливания крови. Хэмилтон уверял, что посторонние кровяные тельца в его организме произведены стволовыми клетками его мертворожденного брата-близнеца. И лишь спустя 7 лет признал, что это было лишь отговоркой.

  • Деннис Митчелл

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Подарок жене ко дню рождения

    Американец Деннис Митчелл стал олимпийским чемпионом 1992 года в эстафете 4х100. А спустя 6 лет в его крови обнаружили повышенное содержание тестостерона. Рецепт от Митчелла звучал так: 5 бутылок пива и (по меньшей мере) 4 половых акта. "У жены был день рождения, она заслужила особенный подарок", - пояснил спортсмен. В IAAF сексуальное достижение американца оценили в 2 года дисквалификации.

    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

Контекст

Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

Какие только объяснения не придумывают попавшиеся на допинге атлеты. Со слов самих спортсменов DW пересказывает наиболее оригинальные и забавные версии попадания запрещенных препаратов в организм чемпионов. (10.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

Также по теме

WADA

Восстановление ВФЛА в мировом спорте приостановлено 22.11.2019

Система предоставления спортсменам из РФ права выступать под нейтральным флагом будет пересмотрена. Процесс восстановления ВФЛА приостановлен из-за очередного скандала.

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Глава WADA назвал допинг-скандал в РФ худшим провалом системы 06.11.2019

Допинг-скандал в России показал, что WADA не было готово к противостоянию масштабным программам фальсификации допинг-проб, считает глава агентства Риди. По данным журналиста Зеппельта, РФ не ответила на 8 вопросов WADA.

Schweiz Lausanne - International Olympic Committee IOC mit Thomas Bach

Глава МОК передает WADA полное право на решение об участии РФ в Олимпиаде-2020 14.10.2019

Окончательное решение о допуске или недопуске спортсменов из РФ к Олимпиаде в Токио будут принимать WADA и спортивный арбитраж. Глава МОК Бах, по собственным словам, "доверяет WADA".

Реклама

Самые читаемые

"Вы - мошенники": как украинские студенты подрабатывать в Германию ездили  

Посол США в Германии обиделся на "оскорбление" его страны  

В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно