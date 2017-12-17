 Российский ″Союз″ отправил в космос первого астронавта ОАЭ | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Российский "Союз" отправил в космос первого астронавта ОАЭ

Запуск стал последним не только в истории ракета-носителя "Союз-ФГ", но и "Гагаринского старта". Модернизация стартового стола, с которого отправился в космос Юрий Гагарин будет стоить 87 млн долларов.

Союз-ФГ на Гагаринском старте (Фото из архива)

"Союз-ФГ" на "Гагаринском старте" (Фото из архива)

С Байконура в среду, 25 сентября, успешно стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15". Через девять с половиной минут после старта, сообщают РИА "Новости", космический корабль вышел на орбиту. На его борту находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Контекст

Спустя полвека после высадки американцев на Луну намечается новая гонка в освоении спутника Земли. США снова хотят быть первыми, а главным конкурентом видят не Россию. Подробности - у DW. (15.04.2019)

Они совмещают работу и семью, а в свободное время готовятся к полету на орбиту. DW поговорила с двумя женщинами из России и Германии, которые связали свою жизнь с космосом. (12.04.2019)

После аннексии Крыма США решили отказаться от закупки в РФ ракетных двигателей для военных целей. Был объявлен тендер. Украина предлагает свои разработки, но шансов у нее, похоже, нет. (05.08.2015)

Ожидается, что сегодня же "Союз МС-15" состыкуется с Международной космической станцией (МКС). "Арабский Гагарин", как уже называют аль-Мансури журналисты, должен вернуться на землю 3 октября.

Знаковый полет

Запуск очередной экспедиции на МКС стал последним не только в истории ракеты-носителя "Союз-ФГ", но и "Гагаринского старта". Стартовый стол, с которого в космос в 1961 году отправился Юрий Гагарин, закрывается на модернизацию. Ожидается, что работы продлятся около трех лет. Общая сумма затрат составит 87 миллионов долларов, которые в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ.

"Гагаринский старт" переоборудуют под ракету-носитель нового поколения "Союз-2.1а", которая, начиная с 2020 года, придет на смену "Союзу-ФГ". Принципиальное отличие нового носителя в том, что в его системах управления более не будет украинских комплектующих. Как подчеркивает РИА "Новости", последний старт, в котором будут использоваться украинские элементы, состоится в ноябре, когда в космос отправится легкая ракета "Рокот" со спутником связи "Гонец".

 _____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 00:57

С Байконура запустили последнюю ракету-носитель "Союз-У"

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как астронавты занимаются спортом в космосе?  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

С Байконура запустили последнюю ракету-носитель "Союз-У"  

Также по теме

Kasachstan Astronauten vor dem Start zur ISS

С Байконура на МКС отправлен новый международный экипаж 17.12.2017

В составе нового экипажа, отправившегося на МКС, - россиянин, американец и японец. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 19 декабря.

Реклама

Самые читаемые

Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в Северный Казахстан  

"Русская мафия" в Германии уступает только арабским кланам  

В Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Трампа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно