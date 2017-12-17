Российский "Союз" отправил в космос первого астронавта ОАЭ

С Байконура в среду, 25 сентября, успешно стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15". Через девять с половиной минут после старта, сообщают РИА "Новости", космический корабль вышел на орбиту. На его борту находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Ожидается, что сегодня же "Союз МС-15" состыкуется с Международной космической станцией (МКС). "Арабский Гагарин", как уже называют аль-Мансури журналисты, должен вернуться на землю 3 октября.

Знаковый полет

Запуск очередной экспедиции на МКС стал последним не только в истории ракеты-носителя "Союз-ФГ", но и "Гагаринского старта". Стартовый стол, с которого в космос в 1961 году отправился Юрий Гагарин, закрывается на модернизацию. Ожидается, что работы продлятся около трех лет. Общая сумма затрат составит 87 миллионов долларов, которые в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ.

"Гагаринский старт" переоборудуют под ракету-носитель нового поколения "Союз-2.1а", которая, начиная с 2020 года, придет на смену "Союзу-ФГ". Принципиальное отличие нового носителя в том, что в его системах управления более не будет украинских комплектующих. Как подчеркивает РИА "Новости", последний старт, в котором будут использоваться украинские элементы, состоится в ноябре, когда в космос отправится легкая ракета "Рокот" со спутником связи "Гонец".

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