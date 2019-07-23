 Российский боксер скончался в США от полученных в бою травм | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2019

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Россия

Российский боксер скончался в США от полученных в бою травм

После боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, во время которого Максим Дадашев пропустил множество ударов, врачи диагностировали у россиянина тяжелый отек мозга.

Максим Дадашев

Максим Дадашев

В госпитале американского города Оксон Хилл (штат Мэриленд) скончался российский профессиональный боксер Максим Дадашев. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила Федерация бокса России (ФБР). Как заявил агентству dpa генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев, российская сторона внимательно изучит обстоятельства гибели спортсмена, а также помощь, оказанную ему  в американской больнице.

28-летний Дадашев был срочно госпитализирован в ночь на 20 июля после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Россиянин пропустил множество ударов, и его команда прекратила бой после 11-го раунда. По пути в раздевалку спортсмен потерял сознание и на машине "Скорой помощи" был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него тяжелый отек мозга. Ему была проведена трепанация черепа.

Дадашев перешел в профессиональный бокс в 2016 году. До своего последнего боя он одержал 13 побед в 13 поединках.

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