Российский бизнес "добровольно" отдаст 500 млрд рублей на майские указы

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что власти не намерены отбирать у российских компаний их доходы, чтобы получить необходимые средства на реализацию новых майских указов Путина. Об этом автор идеи изъятия у бизнеса 500 млрд рублей рассказал в пятницу, 24 августа, после встречи, которая прошла в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Белоусова, которого цитирует газета "Ведомости", властям удалось договориться с представителями крупного бизнеса о "добровольном инвестировании в перспективные социальные проекты, которые выберет специально созданная рабочая группа". "500 млрд руб. - это верхняя граница, если на 200-300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компании, будет уже хорошо", - заявил чиновник. Речь идет, в первую очередь об инвестициях в инфраструктуру, экологию, цифровизацию экономики и внедрение перспективных технологий. "Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет", - утверждал Белоусов.

Рабочую группу возглавят председатель РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, в нее войдут представители бизнеса и вице-премьеры правительства. В частности, подчеркнул Белоусов, группа должна не только определиться с набором проектов для инвестирования, но и выработать меры господдержки, чтобы сделать эту деятельность привлекательной для крупного бизнеса.

Список Белоусова

Ранее стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у крупных российских металлургических и химических компаний 500 млрд рублей для финансирования майских указов Путина. В списке из 14 компаний, для которых предлагалось увеличить налоговую нагрузку, фигурируют НЛМК, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель", СУЭК, АК "АЛРОСА", "Полюс", "СИБУР". По данным РБК, 28 июля президент РФ поставил на этом документе резолюцию "согласен".

Позднее его пресс-секретарь подтвердил, что на письме Белоусова имеется соответствующая резолюция Путина, но добавил, что президент пока согласился лишь, чтобы "этот вопрос был экспертно проработан в правительстве". РСПП, представители бизнеса и профильные ведомства раскритиковали идею Белоусова. Правительство также сочло нецелесообразным увеличение налоговой нагрузки.

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