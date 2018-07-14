Российские эксперты подтвердили подлинность останков царской семьи

Повторная экспертиза останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи подтвердила их подлинность, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. "Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствует семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын", - говорится в заявлении, размещенном в понедельник, 16 июля, на сайте ведомства.

По словам Петренко, принадлежность обнаруженных в 1991 году под Свердловском (сегодняшним Екатеринбургом) останков было подтверждена на основе сопоставления их генетических профилей и "образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям".

Дальнейшие экспертизы

Была проведена также молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой были сопоставлены останки императора Александра III, эксгумированные в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, и Николая II. В ходе экспертизы было подтверждено, что останки принадлежат людям, которые приходились друг другу отцом и сыном, указывается в заявлении.

Итоговое процессуальное решение по уголовному делу будет принято после завершения двух повторных медицинских, автороведческой и историко-архивной экспертиз, отметил СКР. В их ходе ученые изучают и систематизируют около 2 тысяч документальных первоисточников.

Россияне считают расстрел царской семьи чудовищным преступлением

Между тем 57 процентов россиян считают расстрел царской семьи "чудовищным и ничем не обоснованным преступлением", сообщил 16 июля ВЦИОМ, ссылаясь на результаты последнего опроса. Еще 29 процентов респондентов заявили, что Николай II должен был понести наказание, но не в виде смертной казни. Три процента опрошенных заявили, что расстрел царской семьи был "справедливым возмездием народа за ошибки императора".

По данным опроса, у 43 процента россиян последний российский император вызывает симпатию, 22 процента относятся к нему "скорее отрицательно", семь процентов - безразлично, четыре процента сочувствуют ему.

"К настоящему времени советский нарратив, объявлявший расстрел царской семьи большевиками под Екатеринбургом в ходе Гражданской войны необходимым и справедливым возмездием за ошибки и преступления династии Романовых, окончательно исчерпал свое правдоподобие", - считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, "вне зависимости от политических взглядов и отношения к событиям столетней давности, россияне считают произошедшее тогда преступлением, которому нет оправданий".

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