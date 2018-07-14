 Российские эксперты подтвердили подлинность останков царской семьи | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Российские эксперты подтвердили подлинность останков царской семьи

СКР сообщил о завершении молекулярно-генетических экспертиз, подтвердивших принадлежность обнаруженных в 1991 году останков Николаю II и его семье.

Памятник Николаю II в Белграде

Памятник Николаю II в Белграде

Повторная экспертиза останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи подтвердила их подлинность, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. "Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствует семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын", - говорится в заявлении, размещенном в понедельник, 16 июля, на сайте ведомства.

По словам Петренко, принадлежность обнаруженных в 1991 году под Свердловском (сегодняшним Екатеринбургом) останков было подтверждена на основе сопоставления их генетических профилей и "образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям".

Дальнейшие экспертизы

Была проведена также молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой были сопоставлены останки императора Александра III, эксгумированные в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, и Николая II. В ходе экспертизы было подтверждено, что останки принадлежат людям, которые приходились друг другу отцом и сыном, указывается в заявлении.

Контекст

Итоговое процессуальное решение по уголовному делу будет принято после завершения двух повторных медицинских, автороведческой и историко-архивной экспертиз, отметил СКР. В их ходе ученые изучают и систематизируют около 2 тысяч документальных первоисточников.

Россияне считают расстрел царской семьи чудовищным преступлением

Между тем 57 процентов россиян считают расстрел царской семьи "чудовищным и ничем не обоснованным преступлением", сообщил 16 июля ВЦИОМ, ссылаясь на результаты последнего опроса. Еще 29 процентов респондентов заявили, что Николай II должен был понести наказание, но не в виде смертной казни. Три процента опрошенных заявили, что расстрел царской семьи был "справедливым возмездием народа за ошибки императора".

По данным опроса, у 43 процента россиян последний российский император вызывает симпатию, 22 процента относятся к нему "скорее отрицательно", семь процентов - безразлично, четыре процента сочувствуют ему.

"К настоящему времени советский нарратив, объявлявший расстрел царской семьи большевиками под Екатеринбургом в ходе Гражданской войны необходимым и справедливым возмездием за ошибки и преступления династии Романовых, окончательно исчерпал свое правдоподобие", - считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, "вне зависимости от политических взглядов и отношения к событиям столетней давности, россияне считают произошедшее тогда преступлением, которому нет оправданий".

Смотрите также:

  • Герцог Карл-Фридрих Гольштейн-Готторпский

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский

    Петр I выбрал мужа для своей старшей дочери Анны из политических соображений: тот был претендентом на шведский престол. Но на российский он, согласно брачному договору, претендовать не мог, - в отличие от детей Анны. А ее значение (ну, и мужа, конечно) для династии Романовых огромно. Начиная с их сына Петра III все императоры России были представителями этой - голштинской - ветви дома Романовых.

  • Петр Третий

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Петр Третий - Карл Петер Ульрих, герцог Гольштейн-Готторпский

    Внук Петра I родился и вырос в немецком Киле. Императрица Елизавета распорядилась привезти племянника в Россию. Императором он пробыл всего полгода. У него была репутация слабоумного солдафона, ненавидевшего Россию. Но именно при Петре III был издан манифест о вольности дворянства, упразднена Тайная канцелярия - орган политического сыска, официально закреплена религиозная веротерпимость в России.

  • Екатерина Вторая

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Екатерина Вторая - София Фредерика Августа, принцесса Ангальт-Цербстская

    Дочь полкового командира, впоследствии фельдмаршала, родилась в немецком городе Штеттине (сегодня польский Щецин). С Петром Федоровичем, будущим императором, ее обручили в 16-летнем возрасте. В 33 года она совершила переворот, свергла супруга, погибшего вскоре в тюрьме, и сама заняла его место. Ее считают просвещенной царицей, но жесткое закрепощение крестьян произошло именно при Екатерине.

  • Императрица Мария Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Мария Федоровна - София Мария Доротея Августа Луиза, принцесса Вюртембергская

    Как и Екатерина Вторая, принцесса София, будущая супруга Павла I и российская императрица, родилась в семье военного, служившего в Штеттине. Она организовала первый в России литературный салон, способствовала открытию нескольких филантропических заведений. Была высокой, статной, склонной к полноте. Увлекалась живописью. Имела очень большое влияние на своего старшего сына Александра I.

  • Императрица Елизавета Алексеевна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Елизавета Алексеевна - Луиза Мария Августа, принцесса Баденская

    Принцесса Луиза получила в Карлсруэ прекрасное образование: знала несколько языков, изучала географию, историю, литературу, основы философии... Позже отлично выучила русский. Как свидетельствовал один из современников, "любила жить просто". В политическую жизнь не вмешивалась: тут вместе с Александром I всем заправляла его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна.

  • Императрица Александра Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Александра Федоровна - Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, принцесса Прусская

    После смерти Александра I императором стал его брат Николай I. Свою супругу, прусскую принцессу, он, похоже, искренне любил, - как и она его. Впрочем, одна из современниц считает, что Николай "питал к этому хрупкому созданию страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, от него всецело зависимому. Он был самодержцем даже с женой".

  • Александр Второй и императрица Мария Александровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Мария Александровна - принцесса Гессенская и Прирейнская

    Александр, сын Николая I, тогда еще наследник престола, путешествуя по Европе, влюбился в Дармштадте в 14-летнюю Марию. Через два года она приехала в Россию, приняла православие, и вскоре ее обвенчали с будущим императором Александром Вторым. У Марии были слабые легкие, и именно это, а также измены мужа свели ее в могилу. Один из ее восьми детей взошел впоследствии на престол как Александр III.

  • Николай II и Александра Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Николай II и Александра Федоровна

    На них главная ветвь семьи Романовых трагически оборвалась: большевики убили и царя, и его жену, и их детей. И все же надо упомянуть, что и последняя императрица была немкой - принцессой Гессен-Дармштадской.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 06:23
Now live
06:23 мин

Ларс Айдингер: "Испытываю огромное уважение к Николаю II"

Контекст

Немецкие принцы и принцессы на русском троне

Традиционные династические связи Романовых и королевских домов Германии были очень тесными. На русском троне побывали сразу несколько немецких принцев и принцесс. (13.07.2018)  

Ссылки в интернете

Опрос ВЦИОМ

Сообщение СКР

Аудио- и видеофайлы по теме

Ларс Айдингер: "Испытываю огромное уважение к Николаю II"  

Премьера "Матильды": главный киноскандал года  

Скандал с "Матильдой": почему российского царя сыграл немец  

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

NYT: К отравлению Скрипалей причастны сотрудники ГРУ  

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

За акцию на ЧМ-2018 против Pussy Riot возбудили административные дела  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно