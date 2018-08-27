 Российские хакеры пытались взломать почту Вселенского патриархата | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Российские хакеры пытались взломать почту Вселенского патриархата

Хакеры Fancy Bear хотели получить доступ к переписке трех помощников Варфоломея I, пишет AP. У самого главы Константинопольской церкви электронной почты нет.

Варфоломей I

Варфоломей I

Российские хакеры из группировки Fancy Bear пытались взломать почту митрополитов Константинопольской православной церкви (вселенского патриархата). Об этом говорится в расследовании агентства AP, опубликованном в понедельник, 27 августа.

Контекст

Кому принадлежат Киево-Печерская и Почаевская лавры в Украине, и что произойдет с важнейшими православными святынями после предоставления Украинской православной церкви автокефалии? (08.08.2018)

Начало создания единой православной церкви в Украине не только положит конец расколу в украинском православии, но и ослабит влияние автономного подразделения РПЦ в этой стране, считает Сергей Руденко. (28.07.2018)

Хакеры пытались получить доступ к переписке трех митрополитов: Варфоломея (в миру Михаил Самарас), Эммануила (Адамакис) и Элпидофора (Ламбриниадис), которые считаются ключевыми помощниками Варфоломея I. Именно они занимаются вопросами о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

 У самого возглавляющего Константинопольскую церковь 78-летнего Варфоломея I, по данным агентства, электронной почты нет.

Ранее AP проанализировало данные компании по компьютерной безопасности Secureworks о списке из почтовых аккаунтов 4,7 тысяч пользователей. Предполагается, что именно к этим аккаунтам пытались получить доступ хакеры Fancy Bear, которых связывают с Кремлем. Власти РФ эту связь отвергают. По информации АР, хакерами являются 12 предполагаемых сотрудников спецслужб, которым были уже предъявлены обвинения в США в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Церковный спор в Украине

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ Киевского патриархата автокефалию, подразумевающее право церкви на независимое управление. Московский патриархат выступает категорически против. Решение этого вопроса ожидается до конца 2018 года.

Смотритетакже:

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • сервер с проводами

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Атаки на энергосети США и Германии

    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

  • здание Минюста США в Вашингтоне

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:01
Now live
26:01 мин

Conflict Zone: представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе в жестком интервью DW

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт AP

Аудио- и видеофайлы по теме

Conflict Zone: представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе в жестком интервью DW  

Торфянка: противостояние местных жителей с РПЦ  

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?  

Также по теме

Symbolfoto Hacker Hackerangriff

Microsoft пресекла попытки хакеров из РФ создать фейковые сайты в США 21.08.2018

Хакеры, связанные с российским правительством, создали шесть фейковых сайтов, якобы принадлежащих Сенату США и двум политическим институтам, сообщила американская компания.

Symbolfoto Big Data

Что известно о новой попытке вмешательства хакеров РФ в выборы в США 21.08.2018

Microsoft вновь обвинила хакеров из РФ во вмешательстве в предстоящие выборы. Однако говорить о причастности российского правительства преждевременно, считают опрошенные DW эксперты.

Paris Hackerangriff auf TV5Monde durch Cybercaliphate - facebook-Seite

AP: Российские хакеры угрожали женам военных США от имени "Киберхалифата" 08.05.2018

В 2015 году пять жен американских военных получили сообщения с угрозами от "Исламского государства". Информагенство AP узнало, что за этим, вероятно, стояли хакеры Fancy Bear.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы  

В Хемнице правые радикалы устроили беспорядки после гибели мужчины  

Санкции США против РФ за применение химического оружия вступили в силу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно