 Российские ученые призвали прекратить ″московское дело″ | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2019

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Россия

Российские ученые призвали прекратить "московское дело"

Призыв 54 ученых из зарубежных и российских вузов прекратить преследование участников московских протестов поддержали более 300 их коллег.

Самый известный фигурант московского дела, студент ВШЭ Егор Жуков

Самый известный фигурант "московского дела", студент ВШЭ Егор Жуков

Российские ученые, работающие в вузах РФ и за рубежом, призвали власти в Москве прекратить преследование участников мирных акций за свободные выборы в Мосгордуму. "Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ", - говорится в заявлении 54 ученых, опубликованном в четверг, 22 августа, на сайте научного издания "Троицкий вариант".

Среди авторов документа - журналист и аналитик в области СМИ Василий Гатов из Университета Южной Калифорнии, политолог и основатель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, историк и литературовед Александр Эткинд из Европейского университетского института во Флоренции и политолог Александр Морозов из Карлова университета в Праге. На момент публикации материала свои подписи под этим документом поставили еще более 300 человек, большинство из них - научные сотрудники российских и зарубежных вузов.

Ученые призвали немедленно остановить развертывание политических репрессий

"Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума - конспирология, а вместо общественного диалога - уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего", - подчеркивается в заявлении.

Контекст

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Мосгорсуд оставил под стражей участников протеста 27 июля. Егор Жуков, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Даниил Конон будут в СИЗО до сентября. Кто пришел их поддержать - в репортаже DW. (15.08.2019)

Авторы обращения также отметили, что с тревогой наблюдают за тем, что "неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне". "Каток "московского дела", грозящий расправой над новыми жертвами, должен быть немедленно остановлен", - призвали далее ученые.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят 14 человек - Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, Данил Беглец, Айдар Губайдуллин, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Даниил Конон, Валерий Костенок, Константин Котов, Алексей Миняйло, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Сергей Фомин.

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