Российские ученые призвали прекратить "московское дело"

Российские ученые, работающие в вузах РФ и за рубежом, призвали власти в Москве прекратить преследование участников мирных акций за свободные выборы в Мосгордуму. "Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ", - говорится в заявлении 54 ученых, опубликованном в четверг, 22 августа, на сайте научного издания "Троицкий вариант".

Среди авторов документа - журналист и аналитик в области СМИ Василий Гатов из Университета Южной Калифорнии, политолог и основатель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, историк и литературовед Александр Эткинд из Европейского университетского института во Флоренции и политолог Александр Морозов из Карлова университета в Праге. На момент публикации материала свои подписи под этим документом поставили еще более 300 человек, большинство из них - научные сотрудники российских и зарубежных вузов.

Ученые призвали немедленно остановить развертывание политических репрессий

"Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума - конспирология, а вместо общественного диалога - уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего", - подчеркивается в заявлении.

Авторы обращения также отметили, что с тревогой наблюдают за тем, что "неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне". "Каток "московского дела", грозящий расправой над новыми жертвами, должен быть немедленно остановлен", - призвали далее ученые.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят 14 человек - Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, Данил Беглец, Айдар Губайдуллин, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Даниил Конон, Валерий Костенок, Константин Котов, Алексей Миняйло, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Сергей Фомин.

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