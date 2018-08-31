Российские СМИ сообщили о гибели главы ДНР Захарченко

Лидер сепаратистов погиб при взрыве в ресторане в Донецке. Ранения получили еще три человека. СБУ заявила, что проверяет сведения о гибели Захарченко.
Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка, сообщают в пятницу, 31 августа, российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
Взрыв прогремел в ресторане "Сепар" близ резиденции Захарченко. Лидер ДНР скончался в больнице от полученных ранений. Информацию о гибели Захарченко подтвердил РБК депутат самопровозглашенной республики Владислав Бриг.
В результате взрыва ранены также еще три человека. Территория вокруг кафе оцеплена полицией. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".
СБУ проверяет информацию
В Службе безопасности Украины сообщили, что проверяют сведения о гибели Захарченко. Официальной информации о его гибели у Киева нет.
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