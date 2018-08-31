Российские СМИ сообщили о гибели главы ДНР Захарченко

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка, сообщают в пятницу, 31 августа, российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.



Взрыв прогремел в ресторане "Сепар" близ резиденции Захарченко. Лидер ДНР скончался в больнице от полученных ранений. Информацию о гибели Захарченко подтвердил РБК депутат самопровозглашенной республики Владислав Бриг.

В результате взрыва ранены также еще три человека. Территория вокруг кафе оцеплена полицией. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".

СБУ проверяет информацию

В Службе безопасности Украины сообщили, что проверяют сведения о гибели Захарченко. Официальной информации о его гибели у Киева нет.

Смотрите также:

Смотреть видео 12:40 Now live 12:40 мин Поделиться Берлин осудил слова Захарченко о создании "Малороссии" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2gkaT Берлин осудил слова Захарченко о создании "Малороссии" - DW Новости (18.07.2017)