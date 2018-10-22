Российские производители повысят цены на хлеб

Два крупных производителя хлеба в Красноярске предупредили о повышении цен на 8-12 процента, сообщает "Коммерсант". По данным газеты, хлеб подорожает не только в Сибири.
По информации "Коммерсанта", в России могут значительно вырасти цены на хлеб. Два крупных производителей хлеба в Красноярске предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на весь ассортимент на 8-12 процентов, пишет газета во вторник, 23 октября, ссылаясь на имеющиеся в их распоряжении письма ООО "Ярхлеб" и ООО "Дихлеб".
Рост цен на муку и другие факторы
Производители отметили, что в последний раз цены на хлебобулочные изделия в регионе увеличивались на 5-10 процентов в первом квартале 2016 года. "Весь этот период мы удерживали цену, несмотря на то что производство ряда наименований нашей продукции стало нерентабельным даже с учетом производимых мер оптимизации производственных расходов", - указывается в письме "Дихлеба". По словам директора предприятия Евгения Демидова, главной причиной роста цен на хлеб является подорожание зерна.
Руководство "Ярхлеба" в свою очередь указало на повышение минимального размера оплаты труда, рост налогов, а также цен на муку и другие ингредиенты, бензин, упаковку и девальвацию рубля.
Между тем цены на хлеб могут вырасти не только в Сибири. Исполнительный директор "Роспродсоюза" Дмитрий Востриков сообщил "Коммерсанту", что ряд предприятий в Центральной России также направили торговым сетям новые прейскуранты на продукцию. В частности, ООО "Ванта" из Волгодонска сообщило о повышении отпускных цен на 10 процентов с 1 октября, ООО "Хлебокомбинат Шахтинский" также с октября подняло цены на 5 процентов, указывает далее газета.
В Гильдии пекарей и кондитеров серьезного подорожания не ждут
Между тем глава Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон не ожидает массового подорожания хлеба в РФ. За первые девять месяцев 2018 года цены возросли на 1,5-3 процента в годовом выражении, подобная тенденция продолжится и далее, заявил он в интервью изданию. "Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой", - пояснил он.
Для сравнения - в Германии средняя цена 1 кг хлебобулочных изделий стоит около 2,5 евро. Среднемесячный доход одного домохозяйства в ФРГ после вычета налогов в 2016 году составлял чуть более 3300 евро.
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