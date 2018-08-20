Российские поэты выступили в защиту фигурантов дела "Сети"

Российские поэты подписали открытое письмо с заявлением о необходимости пересмотра приговоров по делу "Сети". Письмо было опубликовано в онлайн-издании Афиша.Daily во вторник, 10 марта.

"Приговор, к которому у нас слишком много вопросов, должен быть немедленно пересмотрен, а информация о пытках - равно как и другие обстоятельства дела - подвергнута тщательному и прозрачному расследованию", - говорится в письме, которое подписали Линор Горалик, Галина Рымбу, живущая в Берлине поэтесса Динара Расулева и другие поэты.

"Слово поэта в России всегда ценилось высоко - независимо от того, какую политическую и общественную позицию они занимали. Мы надеемся, что это слово будет услышано и сейчас", - подчеркнули они в обращении.

Дело "Сети"

10 февраля Приволжский военный суд приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества под названием "Сеть" к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их вину в организации сообщества с целью подготовки массовых волнений перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в РФ. При этом обвиняемые заявляли, что сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток.

Российские книгоиздатели, театральные критики, журналисты и театроведы выступили с протестом против приговоров. Общественная кампания в поддержку фигурантов дела "Сети" на время стала тише после того, как издание "Медуза" написало, что несколько осужденных по этому делу могут быть причастны к убийству Екатерины Левченко и Артема Дорофеева в 2017 году. В то же время даже сторонники этой версии не оспаривают факты пыток и непричастности фигурантов к терроризму.

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