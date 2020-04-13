Российские писатели просят власти спасти книжную отрасль

Более 500 российских писателей и представителей книжной индустрии обратились с открытым письмом к российским властям с требованием включить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости, а книжный бизнес - в список требующих немедленной поддержки сфер. Соответствующее обращение было опубликовано в понедельник, 13 апреля, в "Новой газете".

"Очевидно, что без поддержки государства и включения в число пострадавших отраслей, книжная индустрия просто не выживет", - заявила главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина в публикации "Новой газеты", подчеркнув, что отрасль "стоит на грани социальной катастрофы".

"Современные российские политики настолько далеки от книг и чтения, что они даже не заметят исчезновения целой книжной отрасли, тем более что экономически весь книжный рынок России стоит чуть больше одного миллиарда долларов", - заявил главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов.

Обращение подписали писатели Виктор Пелевин, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Людмила Улицкая и Алексей Иванов. 70 процентов книг в России распространяются через книжные магазины, которые закрыты из-за эпидемии коронавируса.

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