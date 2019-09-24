Российские переводчики получат от немцев 1 миллион рублей

Московский Гете-Институт и российское подразделение концерна Merck, специализирующегося на выпуске фармацевтической, химической и биологической продукции, при поддержке посольства Германии в России объявили конкурс на соискание премий в области литературного перевода с немецкого на русский языки.

Переводческая премия Merck будет присуждаться в трех номинациях: художественная проза, научно-популярная литература, книги для детей и юношества. Победитель в каждой из номинаций получит 4 тысячи евро.

На конкурс подаются переводы текстов немецких авторов (как классиков, так и современных авторов), опубликованные в последние три года в одном из российских издательств или журналов. Заявки принимаются от издательств, ассоциаций переводчиков и частных лиц до 1 января 2020 года.

Для переводчиков немецкой поэзии Гете-Институт установил свою собственную, специальную премию – тоже 4 тысячи евро. Присуждение этой премии стало возможным благодаря пожертвованию из наследства Беате Рейбольд (Beate Reibold), которая много лет жила и работала в России. Она была в Москве представителем различных западных фирм, в том числе занимала пост заместителя главы российского представительства Daimler Chrysler. Кроме того, Беате Рейбольд серьезно занималась русской культурой и просила использовать свое наследство для германо-российского культурного обмена.

На конкурс перевода поэзии принимаются как уже изданные за последние три года сборники стихов, так и неопубликованные, но полностью готовые к печати.

Переводы поэзии, как и художественной прозы, книг для детей и научно-популярной литературы будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут российские переводчики, не участвующие в конкурсе, а также немцы, которые занимаются переводом русской литературы на немецкий язык. Имена победителей жюри объявит через год, накануне Международного дня переводчика 30 сентября.

Кроме лучших переводов, независимое жюри отметит также издательства-лауреаты, которые их опубликовали: они получат финансовую помощь для участия во Франкфуртской или Лейпцигской книжной ярмарке (около тысячи евро). В целом призовой фонд конкурса составит около 1 миллиона рублей.

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