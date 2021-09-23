Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Российские немцы

Этнические немцы, приехавшие в Германию из СССР и постсоветских государств с целью репатриации.

В ФРГ выражение "российские немцы" - Russlanddeutsche употребляется по отношению к этническим немцам, репатриировавшимся в Германию из СССР и постсоветских государств. Репатриация началась в 1951 году. Максимальное число этнических немцев прибыло в Германию в 1990 году - 400 000 человек. В 2013 году в ФРГ переехали 2,3 тысячи этнических немцев, в 2014 году - 5,6 тысячи, а в 2015 году - 6 тысяч. Всего в стране живут не менее 2,4 миллиона российских немцев.

Выборы в бундестаг и русскоязычные жители Германии: агитация с русским акцентом (23.09.2021) 23.09.2021

В районе Марцан на востоке Берлина проживает порядка 30 тысяч российских немцев. Накануне выборов в бундестаг за их голоса развернулась ожесточенная борьба – некоторые партии даже распространяют листовки на русском языке.

Прививка от коронавируса: на самом ли деле российские немцы не спешат на вакцинацию? (31.05.2021) 31.05.2021

Русскоязычные жители ФРГ якобы не торопятся на вакцинацию от коронавируса. Об этом, в частности, написала влиятельная берлинская газета. Но визит в спальный район на востоке Берлина показывает: все не так однозначно.
Wohnhaus in Berlin-Marzahn | Aufgenommen am 22.5.21, Copyright Vladimir Esipov DW.

Российские немцы и прививки от ковида: страх, сплетни и семинары о фейках 26.05.2021

Русскоязычные жители Германии якобы не торопятся записываться на вакцинацию от коронавируса, пишут немецкие газеты. Однако визит в спальный район на востоке Берлина показывает: все не так однозначно.
An airplane of German carrier Lufthansa is towed to be parked at the North West runway as air traffic is affected by the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Frankfurt, Germany, March 23, 2020. Arne Dedert/Pool via REUTERS

Немцы-переселенцы из-за пандемии застряли на пути в Германию 27.05.2020

Сотни этнических немцев из постсоветских стран бьют тревогу: из-за коронавируса они не могут выехать в Германию. DW разбиралась в сложившейся ситуации.
FILE - In this Sept. 15, 2008 file photo, experts take measurements during an exercise at the former nuclear test site of Semipalatinsk, northeastern Kazakhstan. From 1949 to 1989, the bare flatlands of northern Kazakhstan were the site for 456 nuclear tests - 116 of them above ground - that affected an area the size of Arizona and populated by some 1.5 million people. Kazakhstan, which gave up a huge nuclear stockpile in the 1990s, now wants to capitalize on its nonproliferation track record by offering to host a bank of reactor fuel that would remove the need for countries, namely Iran, to enrich uranium for themselves. (AP Photo, File)

Суд в ФРГ признал право поздних переселенцев на компенсацию за облучение 12.09.2019

Истица жаловалась на заболевания, связанные с ядерным полигоном в Семипалатинской области Казахстана, где она проживала после принудительного переселения семьи в Сибирь.
24.1.2016 Hunderte von Russlanddeutschen demonstrieren am 24.01.2016 in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) gegen Gewalt und für mehr Sicherheit in Deutschland. Die Demonstration steht im Zusammenhang mit der angeblichen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens aus Berlin-Marzahn durch Flüchtlinge - die es aber laut Polizei nicht gab. Das russische Staatsfernsehen hatte berichtet, das am 11. Januar kurz als vermisst gemeldete russlanddeutsche Mädchen sei von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden. Im Internet schlug der Fall hohe Wellen. Foto: Marc Eich/dpa picture alliance/dpa/M. Eich

Российские немцы - опора правых популистов в ФРГ? 13.04.2019

Считается, что постсоветские мигранты в Германии дружно поддерживают правопопулистскую АдГ. DW - о том, насколько показательны итоги выборов и опросов в районах их компактного проживания.
2-G75-W1-1927-1 (116532) Wolgadt./10.Jahrestag Oktoberrevolution Geschichte: Deutschland / Wolgadeutsche. Unter Katharina II. 1764-73 im Raum Sa- ratow/Samara (untere Wolga) angesiedelte Kolonisten, 1924-1945 autonome Republik. - Wolgadeutsche Republik: Feiern zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution, Wolgadeutsche mit Transparenten.- Foto, Oktober 1927. |

Немецкий историк о российских немцах 19.10.2018

100 лет назад была образована одна из первых национально-территориальных автономий на территории Советской России - Трудовая коммуна немцев Поволжья.
07.10.2018, Hessen, Wiesbaden: Zwei Teilnehmer der Gründungsveranstaltung der jüdischen Bundesvereinigung innerhalb der AfD sitzen im Bürgerhaus im Stadtteil Erbenheim zu Beginn einer Pressekonferenz auf dem Podium. Die Vereinigung sollte wenig später gegründet werden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Евреи в АдГ": что они рассказали о своих целях и мотивах 08.10.2018

Вслед за российскими немцами свое внутрипартийное объединение в "Альтернативе для Германии" создала вторая крупная группа выходцев из СССР. Какие задачи стоят перед JAfD?

Шокирующая правда о "волчатах": судьбы немецких детей-сирот в СССР (12.09.2018) 12.09.2018

Красная Армия заняла немецкий Кенигсберг. Тысячи немецких детей, чтобы их не сочли предателями, были вынуждены скрыть своё происхождение. Всё, что у них оставалось, - это родной язык.
Chemnitz. Porträt: Veronika Smalko

Хемниц во власти страха и слухов: что происходит на востоке Германии 30.08.2018

Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов.
Bildnummer: 60139723 Datum: 16.07.2013 Copyright: imago/epd Drei Senioren sitzen am 16.07.2013 auf einer Parkbank auf dem Großen Feldberg im Taunus (Hessen). Senioren auf dem Feldberg Gesellschaft GER xdp x0x 2013 quer Alter Bank Berg erholung Feldberg freizeit generationen gesellschaft Großer ruhe Senioren Tourismus 60139723 Date 16 07 2013 Copyright Imago epd Three Seniors sit at 16 07 2013 on a Park bench on the grand Feldberg in Taunus Hesse Seniors on the Feldberg Society ger XDP x0x 2013 horizontal Age Bank mountain Recreation Feldberg Leisure Generations Society grand Stillness Seniors Tourism

Омбудсмен ФРГ указал на проблему маленьких пенсий поздних переселенцев 16.08.2018

Российские немцы и другие переселенцы из Восточной Европы особенно часто оказываются в неблагоприятной финансовой ситуации после выхода на пенсию, заявил Бернд Фабрициус.

Фабрициус: российские немцы в ФРГ более восприимчивы к пропаганде из РФ (26.06.2018) 26.06.2018

Уполномоченный немецкого правительства по делам немцев-переселенцев и национальным меньшинствам заявил, что с российскими немцами в ФРГ надо говорить по-русски. Подробнее – в интервью DW.
KAZAN, RUSSIA - OCTOBER 10, 2017: Russia s Konstantin Rausch seen during the friendly football match against Iran at Kazan Arena Stadium. The game ended in a 1-1 draw. Yegor Aleyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS063F6C

Российские немцы Рауш и Нойштедтер не попали в заявку России на ЧМ-2018 03.06.2018

Роман Нойштедтер, сдавший паспорт ФРГ ради российского, "шокирован" непопаданием в итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018. Константин Рауш еще не комментировал решение тренеров.
Ein älterer Mann steht am 24.08.2017 mit seinem Fahrrad vor einem russischen Spezialitätengeschäft in Ludwigsburg (Baden-Württemberg). (zu dpa «Werben um die Wertkonservativen - CDU und AfD locken Russlanddeutsche» vom 25.08.2017) Foto: Christoph Schmidt/dpa | Verwendung weltweit

Как российские немцы пытаются разрушить стереотипы о себе 04.05.2018

Участники прошедшей в Кельне конференции по проблемам переселенцев из бывшего СССР призвали не ассоциировать их с правыми популистами и заявили, что не подвержены "российской пропаганде".
President of Russia Vladimir Putin (R) and German Chancellor Angela Merkel hold a meeting in Rio-de-Janeiro inRio de Janeiro on 13 July 2014. Foto: Mikhail Metzel/dpa (zu dpa: «Merkel und Putin beraten über Lage in der Ukraine» vom 13.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Русскоязычные иммигранты в ФРГ лучше относятся к Путину, чем к Меркель 06.03.2018

Ученые из Университета Дуйсбурга-Эссена и Кельнского университета провели исследование, в котором оценили политические предпочтения русскоязычних иммигрантов и граждан Германии турецкого происхождения.

14.02.2016*** Meine Heimat bleibt Deutsch steht auf einem Schild eines Teilnehmers einer Kundgebung der Bürgerinitiative Sichere Heimat am 14.02.2016 in Nürnberg (Bayern). Nach Angaben der Initiatoren haben sich in der Initiative größtenteils Russlanddeutsche zusammengeschlossen. Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Явка русскоязычных избирателей на выборах в бундестаг оказалась низкой 05.03.2018

По данным исследования, участие в голосовании на выборах в бундестаг в 2017 году приняли лишь 58 процентов русскоязычных граждан ФРГ. В целом по стране явка составила 76,2 процента.

Показать еще