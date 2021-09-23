Этнические немцы, приехавшие в Германию из СССР и постсоветских государств с целью репатриации.

В ФРГ выражение "российские немцы" - Russlanddeutsche употребляется по отношению к этническим немцам, репатриировавшимся в Германию из СССР и постсоветских государств. Репатриация началась в 1951 году. Максимальное число этнических немцев прибыло в Германию в 1990 году - 400 000 человек. В 2013 году в ФРГ переехали 2,3 тысячи этнических немцев, в 2014 году - 5,6 тысячи, а в 2015 году - 6 тысяч. Всего в стране живут не менее 2,4 миллиона российских немцев.