Российские космонавты установили на МКС оборудование для совместного проекта с ФРГ

Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в ходе работы в открытом космосе смонтировали научную аппаратуру для совместного российско-германского проекта "Икарус". Об этом в среду, 15 августа, сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации по космической деятельности.
На поверхности служебного модуля "Звезда" в составе Международной космической станции была установлена специальная антенна.
Она позволит отслеживать на Земле миграцию животных и птиц, снабженных для эксперимента чипами. При этом будет анализироваться экологическая ситуация и влияние на представителей животного мира различных факторов окружающей среды.
Кроме того, в дальнейшем "Икарус" можно будет использовать как систему раннего предупреждения при природных катастрофах, таких как землетрясения и извержения вулканов.
Около семи часов в космосе
Кроме того, Артемьев и Прокопьев запустили два наноспутника "Танюша-ЮЗГУ", провели панорамные телевизионные съемки и демонтаж оборудования для эксперимента "Обстановка". На этот раз в космосе они находились около семи часов и использовали для этого скафандры нового поколения "Орлан-МКС".
Для Олега Артемьева это третий выход в открытый космос, Сергей Прокопьев работал за пределами Международной космической станции впервые.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина