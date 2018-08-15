 Российские космонавты установили на МКС оборудование для совместного проекта с ФРГ | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2018

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Россия

Российские космонавты установили на МКС оборудование для совместного проекта с ФРГ

Российско-германский эксперимент "Икарус" позволит из космоса наблюдать за миграцией на Земле животных и птиц.

Съемка с борта МКС

Съемка с борта МКС

Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в ходе работы в открытом космосе смонтировали научную аппаратуру для совместного российско-германского проекта "Икарус". Об этом в среду, 15 августа, сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации по космической деятельности.

Контекст

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На поверхности служебного модуля "Звезда" в составе Международной космической станции была установлена специальная антенна.

Она позволит отслеживать на Земле миграцию животных и птиц, снабженных для эксперимента чипами. При этом будет анализироваться экологическая ситуация и влияние на представителей животного мира различных факторов окружающей среды.

Кроме того, в дальнейшем "Икарус" можно будет использовать как систему раннего предупреждения при природных катастрофах, таких как землетрясения и извержения вулканов.  

Около семи часов в космосе

Кроме того, Артемьев и Прокопьев запустили два наноспутника "Танюша-ЮЗГУ", провели панорамные телевизионные съемки и демонтаж оборудования для эксперимента "Обстановка". На этот раз в космосе они находились около семи часов и использовали для этого скафандры нового поколения "Орлан-МКС".

Для Олега Артемьева это третий выход в открытый космос, Сергей Прокопьев работал за пределами Международной космической станции впервые.

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  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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30 лет космической станции "Мир": как это было

30 лет назад СССР осуществил свою мечту и вывел в космос орбитальную станцию. Комплекс "Мир" находился на околоземной орбите 15 лет и пережил за это время немало событий. DW предлагает вспомнить, как это было. (19.02.2016)  

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