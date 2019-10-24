Российские ЗРК С-400 впервые задействуют для учений вне России

Российские подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию, где примут участие во втором этапе российско-сербских учений "Славянский щит - 2019". Об этом в четверг, 24 октября, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, отметив, что ЗРК впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства.

По данным Минобороны, комплексы уже переброшены в Сербию и будут развернуты там на территории авиабазы Батайница. "Российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО", - отмечается в сообщении военного ведомства.

Сербия пока не в состоянии купить С-400

Первый этап учений "Славянский щит - 2019" прошел в сентябре 2019 года в Астраханской области. Тогда же депутат сербского парламента от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил российской газете "Комсомольская правда", что в стране есть сторонники покупки этих комплексов у Москвы. Однако президент страны Александр Вучич неоднократно отмечал, что денег на это у Сербии нет.

Белград - основной союзник Москвы на Балканах, напоминает агентство AFP. Россия поддерживает Сербию, в частности, в вопросе статуса Косово.

Ракеты С-400 и "Панцирь-С" размещены Россией в Сирии. Кроме того, ЗРК купила Турция, несмотря на резкое противодействие США. Поставка С-400 в Анкару завершена.

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