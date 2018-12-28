 Российские дети боевиков ИГ вернулись в РФ из Ирака | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2018

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Мир

Российские дети боевиков ИГ вернулись в РФ из Ирака

Тридцать детей в возрасте от трех до 15 лет прибыли в Россию спецбортом МЧС. Их матери - в Ираке под следствием, отцы погибли от рук иракских военных.

Россиянки с детьми, осужденные за принадлежность к ИГ

Россиянки с детьми, осужденные за принадлежность к ИГ

Тридцать российских детей, чьи матери осуждены или находятся в Ираке под следствием, а отцы, состоявшие в рядах боевиков "Исламского государства", погибли от рук иракских солдат, в воскресенье, 30 декабря, доставлены в РФ. Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, сообщило агентство ТАСС. 

По словам чеченского лидера Рамзана Кадырова, 24 ребенка - родом из Дагестана, трое - из Чечни, еще трое - из Москвы и Пензы. Детям - от трех до 15 лет. Все они содержались в Ираке в местах лишения свободы.

В Багдад за ними прибыл спецборт МЧС России. В ходе визита уполномоченная при президенте России по делам ребенка Анна Кузнецова пообщалась с премьером Ирака Аделем Абдель Махди.

По данным российских спецслужб, порядка 4500 граждан России, по большей части - выходцев из республик Северного Кавказа - вступили в ряды джихадистов в Ираке и Сирии. Некоторые выехали в эти страны в сопровождении членов семьи.

Смотритетакже:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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Что делать с теми, кто воевал в Сирии и вернулся в Чечню?  

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