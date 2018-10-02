 Российские врачи заявили о нехватке льготных медикаментов | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2018

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Россия

Российские врачи заявили о нехватке льготных медикаментов

Большинству медработников в РФ известны случаи в 2018 году, когда пациентам не выписывали льготные лекарства из-за их отсутствия в аптеках.

Медикаменты в московской аптеке

Большинство врачей, участвовавших в опросе Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщили о нехватке льготных препаратов. 68 процентов участников опроса заявили, что им известны случаи в текущем году, когда пациентам не выписывали льготные лекарства в связи с их отсутствием в аптеках, сообщила пресс-служба ОНФ во вторник, 2 октября.

Контекст

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О случаях отсутствия в 2018 году в стационарах муниципальных больниц необходимых препаратов сообщили 71,4 процента респондентов. При этом более трети медиков (37 процентов) назвали доступность льготных лекарств в своем регионе высокой или хорошей, 38,8 процента - низкой.

21,3 процента участников опроса указали на примеры, когда обезболивающие не могли получить онкологические больные.

В опросе участвовали 3 тысячи медицинских работников, из них 2,6 тысячи - врачи-специалисты. Опрос проводился совместно с Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" через мобильное приложение "Справочник врача", в котором зарегистрированы более 400 медработников.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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