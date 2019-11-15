 Российские военные заняли бывшую базу США на севере Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2019

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Мир

Российские военные заняли бывшую базу США на севере Сирии

Брошенная американцами база находится возле города Кобани. Судя по ее оснащению, американцы планировали оставаться там надолго.

Российский вертолет Ми-8

Российские военные заняли территорию бывшей американской базы под Метрасом близ Кобани в северной части Сирии. На видеокадрах, распространенных в пятницу, 15 ноября, телеканалом Минобороны России, видно, как российские военные десантируются с вертолетов Ми-8 и занимают круговую оборону на бетонной площадке около базы. После посадки нескольких вертолетов, включая Ми-35, военнослужащие заходят на территорию оставленного армией США объекта.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях. Саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов и возможных ловушек", - заявил журналистам старший инспектор российской военной полиции.

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Со своей стороны, начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин сообщил, на территории бывшей базы США появится центр выдачи гуманитарной помощи сирийцам. "Сегодня мы начинаем разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи к возвращению к мирной жизни. Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни", - сказал Жмурин.

База, брошенная в спешке

Ранее полевой аэродром в Метрасе перешел под контроль сирийской армии. Американские солдаты ушли с этой базы только 13 ноября. Оставленная в спешке инфраструктура подтверждает, что американцы планировали обосноваться здесь надолго.

На территории остались оборудованные кондиционерами модули для комфортного проживания, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около ста человек и зал для фитнеса с тренажерами. В модулях брошены книги и диски с фильмами, консервы, бутилированная вода, настольные игры и кальяны.

Ранее российские военные перебросили вертолеты и комплекс ПВО "Панцирь" на другую брошенную США базу в городе Эль-Камышлы на севере Сирии. До сих пор у ВКС России были лишь две базы - в Тартусе и Хмеймиме.

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    Автор: Наталья Позднякова


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