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Российская Федерация, Россия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Россия, Российская Федерация".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin speak during their meeting in Putin's residence in the Russian Black Sea resort of Sochi, Sunday, Jan. 21, 2007. Merkel arrived on Sunday on a working visit to Russia for talks with Putin that come amid a push to reinvigorate the Middle East peace process and questions of Europe's dependence on Russian natural gas and oil. (AP Photo/ITAR-TASS/Presidential Press Service, Dmitry Astakhov)

Сопредседатели ПАРНАС: У Запада есть рычаги воздействия на режим Путина 07.06.2011

Сопредседатели Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов и Владимир Рыжков рассказали Deutsche Welle о цели приезда в Берлин, своих шансах на предстоящих парламентских, а также на президентских выборах.
Germany's Aliona Savchenko and Robin Szolkowy perform their free skating program of the World Figure Skating Championships in Scandinavium arena in Gothenburg, Sweden, 19 March 2008. Germany's Aliona Savchenko and Robin Szolkowy won the gold, ahead of China's Dan Zhang and Hao Zhang the silver, and Canada's Jessica Dube and Bryce Davison the bronze. EPA/JESSICA GOW SWEDEN OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Москва претендует на проведение ЧМ по фигурному катанию 2011 вместо Токио 17.03.2011

Российская Федерация подала официальную заявку на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в 2011 году, который должен был пройти в Японии.
Barrikade auf dem Roten Platz vor der Basilius Kathedrale am 19.08.1991. Ein achtköpfiges Notstandskomitee, angeführt vom Vizepräsidenten Gennadi Janajew, übernahm am 19.08.1991 die Macht und stellte den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in dessen Feriensitz auf der Krim unter Hausarrest. Nach dem massivem Widerstand der Bevölkerung unter der Führung des russischen Präsidenten Boris Jelzin gaben die Putschisten am 21. August 1991 auf, am 22. August kehrte Gorbatschow nach Moskau zurück +++(c) dpa - Report+++

Путь России к независимости: вы помните, как это было? 11.05.2010

12 июня 2010 года Российская Федерация отмечает 20 лет суверенитета. Deutsche Welle предлагает своим читателям вместе вспомнить, как страна шла к освобождению от коммунистического прошлого. Присылайте свои фотографии!
A view of Russia's first chemical weapons destruction facility in Gorny Settlement, Saratov Region, on December 23, 2005. Foto: Fyodor Savintsev +++(c) dpa - Report+++

В "гонке разоружений" Россия все еще отстает от США 18.06.2008

Российская Федерация обязуется уничтожить 18 тысяч тонн химического оружия до конца 2009 года. Однако США по-прежнему опережают РФ, поскольку уже на сегодня там уничтожено 15 тысяч тонн боевых отравляющих веществ.
Kartonweise Euro-Scheine (unadtierte Aufnahme) in der Bundesdruckerei in Berlin. Die Spezialfolie der neuen Euro-Banknoten ist eines der vielen Sicherheitsmerkmale, die Fälschern das Handwerk legen sollen. dpa

Россия расплатилась с Парижским клубом 22.08.2006

Российская Федерация выплатила последние долги Парижскому клубу кредиторов. Германия получит почти 700 млн. евро в качестве возмещения убытков от несостоявшихся процентных платежей.
Die Basilius-Kathedrale (r.) und der Spasski-Turm (l.) des Kreml am Roten Platz in Moskau, aufgenommen am Abend des 15.11.2005. Nachts sind die historischen Bauten am Roten Platz in der russischen Hauptstadt hell beleuchtet. Foto: Jens Kalaene +++(c) dpa - Report+++

"Россия попытается сократить число неприятных тем" 18.05.2006

19 мая Российская Федерация приступит к принятию полномочий председателя Комитета министров Совета Европы. Роль престижная, но и не лишенная подводных камней, считает немецкий эксперт.