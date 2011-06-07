Российская Федерация, Россия

В "гонке разоружений" Россия все еще отстает от США

Российская Федерация обязуется уничтожить 18 тысяч тонн химического оружия до конца 2009 года. Однако США по-прежнему опережают РФ, поскольку уже на сегодня там уничтожено 15 тысяч тонн боевых отравляющих веществ.