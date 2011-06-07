Российская Федерация, Россия

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Россия, Российская Федерация".
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Сопредседатели Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов и Владимир Рыжков рассказали Deutsche Welle о цели приезда в Берлин, своих шансах на предстоящих парламентских, а также на президентских выборах.
Российская Федерация подала официальную заявку на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в 2011 году, который должен был пройти в Японии.
12 июня 2010 года Российская Федерация отмечает 20 лет суверенитета. Deutsche Welle предлагает своим читателям вместе вспомнить, как страна шла к освобождению от коммунистического прошлого. Присылайте свои фотографии!
Российская Федерация обязуется уничтожить 18 тысяч тонн химического оружия до конца 2009 года. Однако США по-прежнему опережают РФ, поскольку уже на сегодня там уничтожено 15 тысяч тонн боевых отравляющих веществ.
Российская Федерация выплатила последние долги Парижскому клубу кредиторов. Германия получит почти 700 млн. евро в качестве возмещения убытков от несостоявшихся процентных платежей.
19 мая Российская Федерация приступит к принятию полномочий председателя Комитета министров Совета Европы. Роль престижная, но и не лишенная подводных камней, считает немецкий эксперт.
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