Российская правозащитная организация "Агора"

Против Гудкова-старшего возбудили дело из-за патронов в квартире

В квартире бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова были найдены 50 патронов от пистолета Макарова. В интервью DW он пояснил, что это - патроны от его наградного пистолета.