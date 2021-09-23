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Российская правозащитная организация "Агора"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Агора".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Суд в Москве отказался исключить двух журналистов из списка "иноагентов" 23.09.2021

Суд в Москве признал законным включение журналистов Ильи Рождественского и Елизаветы Маетной в реестр СМИ-"иноагентов", сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2017: The offices of the Russian Justice Ministry in Zhitnaya Street. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa

Журналист Рождественский объявлен "иноагентом" за статьи о генпрокуроре 14.09.2021

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Илье Рождественскому присвоили статус "иноагента" после статей о генпрокуроре Игоре Краснове, деле Сафронова и протестах.
Member of the Just Russia political party Gennady Gudkov makes a speech during a session of the Duma, Russia's lower house of parliament, in Moscow September 14, 2012. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS)

Против Гудкова-старшего возбудили дело из-за патронов в квартире 03.06.2021

В квартире бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова были найдены 50 патронов от пистолета Макарова. В интервью DW он пояснил, что это - патроны от его наградного пистолета.

In Moskau wurden Redakteure der studentischen Zeitschrift DOXA festgenommen und wegen Unterstützung von Kremlkritiker Nawalny vor Gericht gestellt. DOXA3 - Redakteur der studentischen Zeitschrift DOXA Armen Aramyan (links im Bild) vor Gericht.

Фигурантов дела DOXA хотят допросить более 20 раз за полтора месяца 16.04.2021

Главного редактора российского студенческого журнала DOXA Армена Арамяна до 24 мая ждут 24 допроса, а журналиста Владимира Метелкина - 29 допросов до конца мая, сообщил глава "Агоры".
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

В ЕСПЧ впервые направлена жалоба на приговор за фейки о COVID-19 в РФ 12.02.2021

Жительницу Перми обвинили в отрицании COVID-19 и призывах игнорировать режим самоизоляции. В жалобе отмечено, что суд в РФ нарушил право осужденной на свободу выражения мнения.
Russland Angehörige von Festgenommene vor der Untersuchungshaft Sakharovo. Foto: Elena Barysheva/DW am 3.2.2021

Пыточные условия в московских спецприемниках рассмотрят в ЕСПЧ 04.02.2021

Глава правозащитной группы "Агора" назвал условия содержания в спецприемниках "бесчеловечными". Пресс-секретарь президента обвинил в этом не силовиков, а самих протестующих.
Pawel Tschikow (Pavek Chikov), Vorsitzende des Netzwerks der Menschenrechtsorganisationen Agora Schlagworte: Russland, Menschenrechtler, NGO, umstrittenes Gesetz Jahr/Ort: 2013/Moskau Zugestellt von Yuliya Siatkova

Павел Чиков участвует в конкурсе на пост члена ЕСПЧ от России 01.10.2020

Глава международной правозащитной организации "Агора", юрист Павел Чиков подал заявку в Минюст РФ, отбирающий кандидатов на пост судьи в ЕСПЧ от России.
Eine Überwachungskamera der Firma Grundig hängt im Hauptbahnhof in Hamburg und fillmt Reisende auf einer Treppe am 03.08.2012. Foto: Wolfram Steinberg pixel

В ЕСПЧ подана жалоба на систему распознавания лиц в Москве 06.07.2020

Иск в ЕСПЧ подали политик Владимир Милов и общественница Алена Попова. Технологию распознавания лиц впервые применили в Москве на акции осенью 2019 года, отмечает Павел Чиков.
Mai 2018 in Straßbourg Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

ЕСПЧ коммуницировал дело об убийстве Бориса Немцова 06.07.2020

Дочь убитого политика Бориса Немцова - Жанна обратилась в Европейский суд по правам человека в 2015 году. Ее защита считает убийство Немцова политическим, а его расследование - неэффективным.
09.09.2018+++ A serviceman of the Russian National Guard beats a protester during a rally against planned increases to the nationwide pension age in Moscow, Russia September 9, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin

Силовики РФ закупили средства для разгона акций на 7,3 млрд рублей 21.05.2020

Согласно докладу группы юристов, среди самых дорогих средств - бронированные спецавтомобили. На них правоохранительные органы РФ с 2015 года потратили более 4,4 млрд рублей.
16.10.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 16, 2019: Higher School of Economics student Yegor Zhukov attends his appeal hearing into the Moscow case over July 27 unauthorized rally, at the Moscow City Court. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Экс-фигурант "московского дела" Егор Жуков подал жалобу в ЕСПЧ 19.05.2020

Студент и журналист Егор Жуков, получивший три года условно по "московскому делу", просит Европейский суд по правам человека признать его дело политически мотивированным.

Заступившаяся за актрис из клипа Линдемана журналистка просит о госзащите

Заступившаяся за актрис из клипа Линдемана журналистка просит о госзащите 26.02.2020

Залина Маршенкулова заявляет, что ее угрожали избить, изнасиловать и облить кислотой. Ранее она заступилась за российских девушек, которые стали получать угрозы после съемки в порноклипе Тилля Линдемана.
Participant of a recent rally to demand free elections Yevgeny Kovalenko stands inside a defendants' cage during a court hearing in Moscow, Russia September 4, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Фигурант "московского дела" Евгений Коваленко обратился в ЕСПЧ 21.02.2020

В жалобе указано, что протестная акция 27 июля носила мирный характер, а суровое наказание - 3,5 года колонии - направлено на запугивание общества.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30: People attend a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue in Moscow, Russia, on April 30, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Правозащитники: Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу 04.02.2020

"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе в российском сегменте интернета за 2019 год. Они пишут о курсе властей на изоляцию Рунета.
Ein Schild mit der Aufschrift Passport Control, darüber in kyrillischer Schrift, aufgenommen am Mitwoch (04.07.2007) im Moskauer Flughafen. Foto: Peter Kneffel +++(c) dpa - Report+++ pixel

Комик Долгополов покинул Россию после жалобы на его шутку 23.01.2020

Жителю Орехово-Зуево не понравилась шутка артиста на религиозную тему. Он написал жалобу в полицию, которая затребовала данные о Долгополове.
Demonstrators hold Russian opposition flags during a rally protesting against election fraud in Moscow, Saturday, Dec. 24, 2011. Tens of thousands of demonstrators rallied in the Russian capital Saturday in the largest protest so far against election fraud, signaling growing outrage over Prime Minister Vladimir Putin's 12-year rule. (Foto:Alexander Zemlianichenko/AP/dapd)

Военный суд в Москве прекратил уголовное дело за песню "Убить президента" 09.01.2020

С музыканта Вячеслава "Вяча" Елисеева сняты обвинения в публичных призывах к терроризму.
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