Российская правозащитная организация "Агора"

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Агора".
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Суд в Москве признал законным включение журналистов Ильи Рождественского и Елизаветы Маетной в реестр СМИ-"иноагентов", сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Илье Рождественскому присвоили статус "иноагента" после статей о генпрокуроре Игоре Краснове, деле Сафронова и протестах.
В квартире бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова были найдены 50 патронов от пистолета Макарова. В интервью DW он пояснил, что это - патроны от его наградного пистолета.
Главного редактора российского студенческого журнала DOXA Армена Арамяна до 24 мая ждут 24 допроса, а журналиста Владимира Метелкина - 29 допросов до конца мая, сообщил глава "Агоры".
Жительницу Перми обвинили в отрицании COVID-19 и призывах игнорировать режим самоизоляции. В жалобе отмечено, что суд в РФ нарушил право осужденной на свободу выражения мнения.
Глава правозащитной группы "Агора" назвал условия содержания в спецприемниках "бесчеловечными". Пресс-секретарь президента обвинил в этом не силовиков, а самих протестующих.
Глава международной правозащитной организации "Агора", юрист Павел Чиков подал заявку в Минюст РФ, отбирающий кандидатов на пост судьи в ЕСПЧ от России.
Иск в ЕСПЧ подали политик Владимир Милов и общественница Алена Попова. Технологию распознавания лиц впервые применили в Москве на акции осенью 2019 года, отмечает Павел Чиков.
Дочь убитого политика Бориса Немцова - Жанна обратилась в Европейский суд по правам человека в 2015 году. Ее защита считает убийство Немцова политическим, а его расследование - неэффективным.
Согласно докладу группы юристов, среди самых дорогих средств - бронированные спецавтомобили. На них правоохранительные органы РФ с 2015 года потратили более 4,4 млрд рублей.
Студент и журналист Егор Жуков, получивший три года условно по "московскому делу", просит Европейский суд по правам человека признать его дело политически мотивированным.
Залина Маршенкулова заявляет, что ее угрожали избить, изнасиловать и облить кислотой. Ранее она заступилась за российских девушек, которые стали получать угрозы после съемки в порноклипе Тилля Линдемана.
В жалобе указано, что протестная акция 27 июля носила мирный характер, а суровое наказание - 3,5 года колонии - направлено на запугивание общества.
"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе в российском сегменте интернета за 2019 год. Они пишут о курсе властей на изоляцию Рунета.
Жителю Орехово-Зуево не понравилась шутка артиста на религиозную тему. Он написал жалобу в полицию, которая затребовала данные о Долгополове.
С музыканта Вячеслава "Вяча" Елисеева сняты обвинения в публичных призывах к терроризму.
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