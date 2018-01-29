 Российская паралимпийка дисквалифицирована на 4 года | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Российская паралимпийка дисквалифицирована на 4 года

В моче лыжницы Надежды Федоровой обнаружили оксандролон, а значит она пропустит следующие зимние Паралимпийские игры в Пекине.

фигура лыжника

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал на четыре года российскую лыжницу Надежду Федорову за употребление допинга, сообщила организация в понедельник, 5 августа. В пробе мочи, сданной лыжницей в октябре 2018 года, был обнаружено запрещенное вещество оксандролон.

Контекст

Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. (25.01.2019)

Кремль так боится потери контроля над спортом, что готов даже на уступки Западу. Иван Преображенский комментирует решение ОКР поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. (12.12.2017)

Дисквалификация действует с 8 июля 2019 по 7 июля 2023 года, спортивные результаты Федоровой, достигнутые с конца октября 2018 года, были аннулированы.

Федорова принимала участие в зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве нейтральной паралимпийской спортсменки, так как российская делегация не была допущена до соревнований. Ее лучшим результатом стало четвертое место в лыжной гонке на 5 километров.

Из-за дисквалификации спортсменка пропустит следующие Паралимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

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