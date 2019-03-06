 Российская МТС заплатит в США 850 млн долларов по ″узбекскому делу″ | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2019

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Россия

Российская МТС заплатит в США 850 млн долларов по "узбекскому делу"

Штраф будет выплачен в рамках мирового соглашения. По заключению американского регулятора, МТС платила крупные взятки за выход на телекоммуникационный рынок Узбекистана, в результате чего пострадали и инвесторы в США.

Стодолларовые банкноты

Российская телекоммуникационная компания МТС выплатит в США крупный штраф, чтобы закрыть ведущееся в отношении нее дело о коррупции. МТС подписала мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и министерством юстиции США  о выплате штрафов на общую сумму в 850 млн долларов, сообщила МТС в четверг, 7 марта, в Москве. В компании отметили, что штраф будет выплачен из средств, которые МТС зарезервировала по итогам третьего квартала 2018 года.

Контекст

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Новый коррупционный скандал с участием иностранного инвестора в Узбекистане. (21.09.2012)

МТС обвиняется в США на основании антикоррупционного законодательства Foreign Corrupt Practices Act, которое позволяет американским властям расследовать коррупционные действия за пределами США.

По данным SEC, МТС в период с 2004 по 2012 год заплатила многомиллионные взятки структурам, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, для выхода на телекоммуникационный рынок этой страны. Мошенническая схема позволила МТС получить в Узбекистане прибыль в размере 2,4 млрд долларов.

Представитель SEC Чарльз Кейн обвинил МТС в "вопиющем нарушении", от которого пострадали и американские инвесторы.Акции российского концерна торгуются на нью-йоркской бирже.

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    Автор: Ирина Филатова


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