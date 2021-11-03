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Россиийская армия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "российская армия".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

24.08.2019, Russland: RUSSIA - AUGUST 24, 2019: The Borei-class nuclear-powered submarine K-535 Yuri Dolgoruky launches an RSM-56 Bulava ballistic missile in the Barents Sea. Along with the Delfin-class submarine K-114 Tula they have conducted ballistic missile tests hitting targets on Kura range in Kamchatka and Chizha range in the Arkhangelsk Region. Vladimir Ivashchenko/Russian Northern Fleet Press Office/TASS Foto: Vladimir Ivashchenko/TASS/dpa |

Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля 03.11.2021

Немецкие эксперты оценили наращивание военной мощи РФ, влияние изменения климата на обороноспособность российского Севера и будущую роль Китая в арктическом регионе.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации матерям российских солдат, совершивших суицид 12.10.2021

Сыновья двух истиц покончили с собой во время службы в армии, не выдержав издевательств. Европейский суд по правам человека присудил выплату матерям компенсаций в размере 18,7 тыс. евро и 26 тыс. евро соответственно.
French Barkhane force soldiers who wrapped up a four-month tour of duty in the Sahel leave their base in Gao, Mali Wednesday June 9, 2021. After France suspended joint military operations with Malian forces after the junta led by Col. Assimi Goita retook control of Mali's transitional government May 24 2021, French President Emmanuel Macron announced at a press conference Thursday June 10, 2021 That operation Barkhane would end and be replaced by support for local partners and counter terrorism. (AP Photo/Jerome Delay)

Армия Франции пока не обнаружила российские ЧВК в Мали 07.10.2021

Армия Франции продолжает тесное сотрудничество с Мали. Присутствия российских наемников в африканской стране пока не обнаружено.
Bild Links: Olaf Scholz beim Wahlkampfabschluss der SPD für die Bundestagswahl 2021 auf dem Heumarkt. Köln, 24.09.2021 *** Olaf Scholz at the campaign closing of the SPD for the Bundestag election 2021 at the Heumarkt Cologne, 24 09 2021 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage Copyright: Christoph Hardt/Imago Images Bild Mitte: German Chancellor Angela Merkel applauds during a campaign rally for Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (not pictured) in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP) Bild Rechts: Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (R) and German Chancellor Angela Merkel react on stage during their campaign rally in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP)

Выборы в Германии: смена власти и два претендента на пост канцлера ФРГ 26.09.2021

Уход Ангелы Меркель сильно изменил расстановку политических сил в Германии. В следующее правительство непременно войдут окрепшие "зеленые" и либералы. Но кто его возглавит?
Top candidates for the upcoming German federal elections, (L - 4th L) Alice Weidel, parliamentary group co-leader of Germany's far right Alternative for Germany (AfD) party, leader of the German Free Democrats FDP party Christian Lindner, Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder, Christian Democratic Union (CDU) party leader Armin Laschet, (3rd R - R) co-leader of Germany's Green Party (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor Olaf Scholz, and co-leader of Germany's left wing party Die Linke (The Left) Janine Wissler attend a final televised debate on September 23, 2021 in Berlin, days before the elections on September 26. - Public TV ARD Berlin Studio Director Tina Hassel (C L) and Theo Koll (C R) Head of ZDF Studio Berlin host the show. (Photo by Tobias SCHWARZ / POOL / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

Последние дебаты перед выборами в ФРГ: много о Китае, почти ничего о России 24.09.2021

Для идущих на смену Меркель немецких политиков куда важнее выработать новый подход к КНР, чем развивать германо-российские отношения. Это показала дискуссия лидеров семи партий.

Пандемия коронавируса: Путин на карантине, а что с детьми в российских школах? DW Новости (15.09.21) 15.09.2021

Путин ушел на самоизоляцию из-за случая ковида в его окружении. Ситуация в России в целом остается неблагополучной. За сутки выявили почти 19 тысяч заболевших ковидом. Что будет дальше? И как пандемия сказалась на работе московских школ?
A member of the close protection unit for Central African republic President Touadera, composed by Russian private security company operatives from Sewa Security, are seen in Berengo on August 4, 2018. - Russian military consultants have set up training for the Central African Armed Forces and the Internal Security Forces after delivering weapons to the country. Already trained by the European program (EUTM), the soldiers are trained in the handling of weapons by the Russian consultants. (Photo by FLORENT VERGNES / AFP) (Photo credit should read FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images)

Запад раскритиковал в ООН Россию из-за наемников в ЦАР 24.06.2021

США, Британия и Франция обвинили Россию в привлечении наемников для поддержки армии Центральноафриканской республики. Запад обвиняет российских наемников в ЦАР в нарушениях прав человека.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, trifft den Aussenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba. Auswaertiges Amt. Berlin, 09.06.2021 Berlin Deutschland *** Federal Foreign Minister Heiko Maas, SPD, meets the Foreign Minister of Ukraine, Dmytro Kuleba Foreign Office Berlin, 09 06 2021 Berlin Germany Copyright: xThomasxKoehler/photothek.dex

Оружие для армии Украины и не только: о чем просил Дмитрий Кулеба в Берлине 09.06.2021

"Северный поток - 2", "нормандский формат" и вопрос о поставках немецкого оружия Киеву - эти темы были на повестке дня переговоров министров иностранных дел Украины и Германии в Берлине.
Armin Laschet (CDU), CDU-Vorsitzender, Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hält bei der Adenauer-Konferenz zur Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik in der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) eine Grundsatzrede zur Außen- und Sicherheitspolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от ХДС поддержал курс Меркель в отношении России 19.05.2021

Армин Лашет - возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии - заявил, что не стал бы ничего менять в немецкой политике в отношении России и подходе Берлина к проекту "Северный поток-2".
This handout photo taken from a video released on Friday, April 23, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian military trucks are readied for loading after drills in Crimea. Russian Defense Minister Sergei Shoigu on Thursday ordered troops back to their permanent bases after a massive military buildup that caused Ukrainian and Western concerns. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Отвод войск - для отвода глаз: угроза войны РФ и Украины сохраняется? 07.05.2021

Несмотря на объявленное РФ окончание "проверок боеготовности вооруженных сил", значительное число военных остается у границы с Украиной. Киев озвучил эту цифру. На что она указывает?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 21.04.21 *** A service member of the Ukrainian armed forces stands guard at fighting positions in Horlivka near the rebel-controlled city of Donetsk, April 21, 2021. Picture taken April 21, 2021. REUTERS/Marian Kushnir

Несмотря на заявления РФ об отводе войск армия Украины в состоянии боеготовности 27.04.2021

Президент Украины проверил позиции вооруженных сил в Херсонской области и допустил возможность возвращения российских войск к границе.
21.4.2021, Berlin, Deutschland, General view during a debate about the Infection Protection Act in the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany April 21, 2021. REUTERS/Axel Schmidt

Бундестаг наметил "красные линии" для Путина 22.04.2021

В парламенте ФРГ обсудили скопление войск армии РФ у границ Украины. Депутаты обменялись предложениями, "как сделать Кремлю больно". DW следила за дебатами.

Противостояние Запада и Путина: скандал в Чехии, конфликт с Украиной и дело Навального. DW Новости (19.04.2021) 19.04.2021

Прага подозревает агентов российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов. Двое из них - это предполагаемые отравители Скрипалей, которые передвигались по Европе под именами Петров и Боширов.

Российская армия на украинской границе: боятся ли в Донбассе войны c Москвой? (19.04.2021) 19.04.2021

Концентрация российской армии рядом с границей Украины достигла угрожающих масштабов. Кремль уверяет, что не имеет агрессивных намерений, но многие считают угрозу вторжения в Украину реальной. Репортаж DW из Мариуполя.
A service member of the Ukrainian armed forces walks with a weapon at fighting positions on the line of separation near the rebel-controlled city of Donetsk, Ukraine April 6, 2021. REUTERS/Serhiy Takhmazov

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе 12.04.2021

Стягивание войск у российско-украинской границы и военные корабли США в Черном море: Москва и Киев усиливают военное присутствие в районе конфликта на востоке Украины. И обвиняют друг друга в провокациях.

Зачем Путин стягивает войска к границам Украины? DW Новости (12.04.2021) 12.04.2021

Киев заявляет, что Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, а также разместила крупный контингент в Крыму. Речь идет и о тяжелой технике. Западные лидеры уже не раз предостерегали Путина от эскалации и пытались выяснить у него, в чем состоит его план. В Киеве утверждают, что Зеленский пытался установить контакт с президентом РФ, в Кремле утверждают, что запросов не получали.
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