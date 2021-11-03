Россиийская армия

Пандемия коронавируса: Путин на карантине, а что с детьми в российских школах? DW Новости (15.09.21)

Путин ушел на самоизоляцию из-за случая ковида в его окружении. Ситуация в России в целом остается неблагополучной. За сутки выявили почти 19 тысяч заболевших ковидом. Что будет дальше? И как пандемия сказалась на работе московских школ?