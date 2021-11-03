Россиийская армия

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Сыновья двух истиц покончили с собой во время службы в армии, не выдержав издевательств. Европейский суд по правам человека присудил выплату матерям компенсаций в размере 18,7 тыс. евро и 26 тыс. евро соответственно.
Путин ушел на самоизоляцию из-за случая ковида в его окружении. Ситуация в России в целом остается неблагополучной. За сутки выявили почти 19 тысяч заболевших ковидом. Что будет дальше? И как пандемия сказалась на работе московских школ?
Прага подозревает агентов российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов. Двое из них - это предполагаемые отравители Скрипалей, которые передвигались по Европе под именами Петров и Боширов.
Концентрация российской армии рядом с границей Украины достигла угрожающих масштабов. Кремль уверяет, что не имеет агрессивных намерений, но многие считают угрозу вторжения в Украину реальной. Репортаж DW из Мариуполя.
Киев заявляет, что Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, а также разместила крупный контингент в Крыму. Речь идет и о тяжелой технике. Западные лидеры уже не раз предостерегали Путина от эскалации и пытались выяснить у него, в чем состоит его план. В Киеве утверждают, что Зеленский пытался установить контакт с президентом РФ, в Кремле утверждают, что запросов не получали.