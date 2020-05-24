 Роспротребнадзор: Более половины регионов РФ могут начать снимать ограничения | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Роспротребнадзор: Более половины регионов РФ могут начать снимать ограничения

Показатели смертности среди медиков во время пандемии COVID-19 практически не отличаются от других периодов, утверждает Анна Попова. Всего в России коронавирусом заболели более 340 тысяч человек.

Клиника в Москве

Более половины регионов России могут в ближайшее время начать снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. "44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу (снятия ограничений - Ред.) сегодня или завтра", - сказала в воскресенье, 24 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1". По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Ограничения в России будут снимать на основании трех показателей: того, сколько людей в среднем заражает один инфицированный до изоляции, долю свободных коек и охват тестированием. На первом этапе снятия ограничений могут разрешить прогулки и занятия спортом на открытом воздухе и работу небольших продовольственных магазинов.

Попова: Статистика смертности медработников практически не изменилась

Показатели смертности среди медиков во время пандемии коронавируса практически не отличаются от других периодов, сказала Анна Попова. По ее словам, "пока никакой статистики угрожающей, говорящей о том, что в общем количестве погибших вот в этот период какой-то другой удельный вес медицинских работников, ее нет". "Мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем", - говорит Попова.

В конце апреля главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико указал на рост числа медработников, которые заражаются коронавирусом. "Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса", - сказал эпидемиолог.

В России по последним данным коронавирусом заразились более 340 тысяч человек, 113 тысяч выздоровели, 3541 пациент умер. За прошедшие сутки в стране выявили 8599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией - это минимальное количество новых заболевших с 1 мая. 

Смотрите также:

  • Врач в больнице в Ульяновске в защитной маске и с пробиркой в руках

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Инфицированные и умершие от COVID-19

    По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

  • Человек берет в руки газету Financial Times

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Сомнения и споры вокруг цифр

    Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

  • Мост, перекрытый ограждением, на котором висит табличка закрыто

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Начало выхода России из карантина

    11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

  • На столе стоит компьютер, по которому смотрят выступление Путина

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Помощь населению и бизнесу

    Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

  • Врачи в клинике МГУ

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Вышли на плато?

    Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

  • Рука человека в перчатке рядом с защитными масками

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Маски и перчатки

    В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

  • Человек в маске выходит из машины скорой помощи навстречу врачу

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Тестирование на антитела

    С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

  • Самолеты в небе над Красной площадью

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции

    Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

  • Дмитрий Песков

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

    Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 04:04

Хронические больные в России: без лекарств и помощи

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Социальный мониторинг в Москве: штрафуют даже лежачих больных  

Первый день послаблений на фоне роста заражений коронавирусом в РФ  

Также по теме

Russland Moskau | Coronavirus | Lomonosow-Klinik

Врач Эрлих: Официальные цифры смертности от COVID-19 в РФ очень странные 24.05.2020

Московский анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих рассказал DW о том, как медики в России заражаются коронавирусом и почему в некоторых больницах их намеренно не тестируют на COVID-19.

Coronavirus Russland Moskau Polizisten kontrollieren Ausgangssperre

COVID-19: В России второй день подряд выявляют более 10500 заражений 04.05.2020

К утру 4 мая в России было зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил при этом 10 581 пациентов.

Spanien Leganes | Coronavirus | Patient Notaufnahme

Хроника пандемии: число зараженных в мире превысило три миллиона 27.04.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3 млн человек, скончались свыше 210 тысяч. Выздоровели более 900 тысяч человек. DW следит за событиями 27 апреля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Пекин: закон о Гонконге должен вступить в силу немедленно  

Как и почему эпидемия COVID-19 меняет врачей  

Врач Эрлих: Официальные цифры смертности от COVID-19 в РФ очень странные  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно