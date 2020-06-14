Роспотребнадзор рекомендовал отелям не заселять в один номер неженатые пары

В связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 Роспотребнадзор порекомендовал гостиницам, возобновившим в России работу после локдауна, заселять в один номер только членов одной семьи. Если в одном номере окажутся незарегистрированные пары, отелям придется давать разъяснения, пишет в воскресенье, 14 июня, официальная правительственная "Российская газета" со ссылкой на представителя ведомства.

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", - цитирует издание пояснение Роспотребнадзора.

Отельеры трактуют рекомендации Роспотребнадзора

Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в свою очередь отметил, что вместе могут селиться пары, не обязательно являющиеся мужем и женой. "Например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом", - пояснил он.

Между тем отельер Юнис Теймурханлы уверен, что рекомендация Роспотребнадзора обращена в первую очередь к бюджетным отелям и хостелам. "В требованиях Роспотребнадзора есть пункт о том, что гости должны проживать в отдельных номерах, и вместе - кто путешествует вместе. Расплывчатая такая формулировка касается бюджетных средств размещения - хостелы или недорогие гостиницы, где люди могут проживать несколько людей в одном номере", - отметил он в эфире "Эха Москвы", подчеркнув, что читал рекомендации надзорного ведомства и не видел в них формулировки о заселении неженатых пар.

Смотрите также:

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Инфицированные и умершие от COVID-19 По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Сомнения и споры вокруг цифр Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Начало выхода России из карантина 11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Помощь населению и бизнесу Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Вышли на плато? Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Маски и перчатки В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Тестирование на антитела С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе. Автор: Владимир Дорохов

