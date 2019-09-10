Роспотребнадзор выявил 85 тысяч страниц с суицидальным контентом

За последние семь лет Роспотребнадзор установил и направил на блокировку около 85,5 тысячи интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к суициду. Об этом ведомство сообщило во вторник, 10 сентября, во Всемирный день предотвращения самоубийств.

В общей сложности с 1 ноября 2012 года по 1 сентября 2019-го экспертами ведомства было проверено более 90 тысяч ссылок на интернет-сайты, и в 95 процентов случаев размещенные на них материалы были признаны запрещенными, отмечается далее.

Ведомство проводило проверку в соответствии с постановлением правительства от 26 октября 2012 года, которое позволяет пользователям отправить Роскомнадзору для экспертизы ссылки на страницы в интернете через специальную форму на сайте ведомства. Затем запросы переправляются для проверки профильным ведомствам. Связанный с суицидами контент проверяет Роспотребнадзор. По итогам проверки сайты с противозаконной информацией вносятся в реестр запрещенных сайтов.

Каждые 40 секунд в мире совершается суицид, Россия - среди лидеров

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым около 800 тысяч человек ежегодно совершают суицид. В среднем очередное самоубийство происходит каждые 40 секунд, подсчитала организация. При этом, по ее данным, Российская Федерация наряду с Гайаной, Литвой, Лесото, Угандой, Шри-Ланкой, Индией, Японией и Южной Кореей входит в число стран с наибольшим количеством самоубийств.

При этом, речь идет лишь о совершенных самоубийствах, а неудавшиеся по тем или иным причинам попытки в статистику не включаются. Вместе с тем число самоубийств в мире постепенно снижается, что отчасти может быть связано с ростом количества стран, занимающихся стратегической профилактикой самоубийств. На данный момент таких стран 38.

Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти насайте https://www.befrienders.org/russian Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7(499) 210-50-50.

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