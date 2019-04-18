"Роснефть" обвинила Reuters в информационной диверсии

Российская нефтяная компания "Роснефть" сообщила, что собирается обратиться в правоохранительные органы с целью закрытия "псевдоагентства" Reuters на территории России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании в пятницу, 19 апреля. Поводом для конфликта и обвинений в "информационной диверсии" со стороны Reuters была публикация "ЭКСКЛЮЗИВ -Венесуэла обходит санкции США, проводя деньги от продажи нефти через Россию", появившаяся на сайте агентства в пятницу.

В публикации утверждается, что находящаяся под санкциями венесуэльская нефтяная компания PDVSA продает нефть с помощью посредничества "Роснефти". В частности, "Роснефть" сразу после заключения сделки между PDVSA и третьей компанией переводит на счет PDVSA деньги от продажи нефти, а только потом получает эту сумму от участвующей в схеме компании. Предложение присоединиться к этой схеме получили крупные энергетические компании, такие как индийская Reliance Industries Ltd - крупнейший клиент PDVSA, который платит ей наличными, пишет Reuters.

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке

28 января министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Южноамериканская страна по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым не будет, в частности, у главы Венесуэлы.

Венесуэла переживает острый политический и социальный кризис. 22 января, после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок, в стране начались массовые протесты. Председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.

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